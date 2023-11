Juventus abre portas à Arábia Saudita: o propósito do acordo assinado

Hoje foi assinado na sede do clube um acordo técnico desportivo dedicado ao desenvolvimento da excelência do futebol e de novos talentos Juve Entre o clube e o programa Futuros FalcõesNa presença de Ghassan Filemban E Romeu Jozakrespectivamente, Diretor Geral e Diretor Técnico do Programa Future Falcons, e Presidente da Juventus, Gianluca Ferrero e CEO Maurício Scanavino. Uma medida que visa o crescimento dos jovens jogadores da Juventus e o desenvolvimento dos jogadores que fazem parte do Future Falcons, programa promovido pela Associação de Futebol.Reino da Arábia SauditaIsso está dentro do projeto Visão 2030.