Federica Pellegrini, grávida de nove meses, fala sobre sua gravidez entre medos e esperanças

A voz está lá, mas cada frase termina com um suspiro: Estamos no nono mês de gravidez, o bebê está ocupando todo o abdômen, pressionando os pulmões do feto. Federica Pellegrini E, talvez pela primeira vez na vida, ela estava um pouco sem fôlego.

E também para felicidade: um ano muito importante está chegando ao fim, e Esta é a “terceira criatura” que ela deu à luz com o marido, Matteo Giunta, ao seu lado. Primeiro houve o lançamento do livro em maio ouro (Navio de Teseu) em que fala sobre o outro lado das medalhas: além das corridas que Livorno Assoluti venceu em 2004 nas Olimpíadas de Tóquio 2020, há ansiedade, ataques de pânico, bulimia, luto, amor e dificuldade. A relação com a imprensa, crises e sonhos. Uma dessas fases, concluída, é a outra fase importante do ano:Inauguração da Fede Academy, sua academia de natação em Livigno, este Verão. “Depois que terminei minha carreira de natação em 2021, foi fundamental, me colocou de barriga para baixo. “Estou falando sobre o que passei durante muitos anos, e quando consegui transferir minhas emoções para crianças muito pequenas, naquele momento algo realmente estranho aconteceu. saiu.”

Você deixou o profissionalismo há dois anos. O pouso foi difícil?

“Não é nada fácil: durante vinte anos, você faz algo em que você é o mais forte, em que você se sente supercentral, onde o mundo inteiro parece estar lhe dizendo que você tem que fazer isso, você não tem dúvidas. estamos acostumados com o seu corpo sendo uma máquina de guerra, e é difícil “Você percebe que ele não reage mais de determinada maneira, mesmo durante o treinamento. Mas eu não queria me arrastar para frente e para trás na água. Eu faria isso. Se eu não fosse eu, não seria capaz de me reconhecer.”

Quando você parou de arrumar sua bolsa de natação?

“Fiz isso espontaneamente durante duas ou três manhãs depois de 30 de novembro de 2021, última corrida, e então parei: para onde vou? Mas depois também houve uma sensação de libertação, e o facto de já não voltar a ir à piscina regularmente e não ter mais nenhum outro pensamento me fez entender que essa era realmente a escolha certa no momento certo.

Seu marido Matteo era o treinador, como ele lidou com isso?

“Já o vi chorar muitas vezes, tanto como amigo quanto como treinador. A última semana de disputa das minhas corridas foi uma daquelas corridas, ele ficou arrependido. Nos treinos eu estava indo forte, e também houve a satisfação do treinador estar lá fora e ver um ótimo trabalho sendo feito na água… Quem diria que seria difícil fazer isso de novo com outra pessoa? No dia em que parei ele estava taciturno, triste e não dizia nada para eu. Qual é, que dia é hoje?

A última pessoa que disse a ele para tirar férias a partir de amanhã! “Mas nada.”

Como seu marido reagiu a esse “adeus”?

“É uma etapa que terminou. Outra coisa começou, diferente, mas poderosa: Matteo continuou seu trabalho como treinador e eu fiz outra coisa. Depois nos casamos.”