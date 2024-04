Programa, horários, TV e transmissão. Estamos a correr em Portimão

Depois de uma semana de folga desde a primeira aparição no Catar MotoGP recomeça em Portimão: Grande Prémio de Portugal vai para a pista no fim de semana de sexta-feira, 22, a domingo, 24 de março.

Chegue a Portugal com Francisco Bagnaia Líder do Campeonato Mundial: Picot soma 31 pontos e em Losail conquistou o quarto lugar na corrida Sprint e vitória na corrida longa de domingo. O campeão mundial está à frente por dois pontos Brad Bender e três pontos sobre Jorge Martin: O sul-africano conquistou duas honras, enquanto Martinatore venceu a Sprint Race e terminou em terceiro no domingo.

Em 2023 por Marc Márquez A temporada começou de forma muito negativa com um acidente após algumas voltas no Grande Prémio que o impediu de participar em várias corridas. Veremos se o anfitrião Miguel Oliveira, que conhece bem as reviravoltas de uma pista tão excêntrica, conseguirá competir, enquanto teremos que ver se o super novato se afirmará em altos níveis. Pedro Costa.

o Todo o Grande Prémio de Portugal em todas as sessões será transmitido na Sky Sport MotoGP (canal Sky 208) e na Sky Sport Uno (canal Sky 201).durante a qualificação e a Sprint Race estarão disponíveis gratuitamente na TV8 (Canal 8 Digital Terrestre).

Calendário do Grande Prémio de Portugal de 2024

Sexta-feira, 22 de março

10h00-10h35 Treino Livre de Moto3 1

10h50-11h30 Treino Livre de Moto2 1

11h45-12h30 Treinamento Gratuito de Motocicleta 1

14h15 – 14h50 Treino 1 de Moto3

15h05 – 15h45 Treino 1 de Moto2

16h00-17h00 Motocicletas FP

Sábado, 23 de março

09h40-10h10 Treinamento de Moto3 2

10h25-10h55 Treino 2 de Moto2

11h10-11h40 Testes de motocicleta

11h50 – 12h05 Motocicletas Q1

12h15-12h30 Q2 de MotoGP

13h50 – 14h05 Moto3 Q1

14h15 – 14h30 Moto3 Q2

14h45 – 15h00 Moto2 Q1

15h10 – 15h25 Moto2 Q2

16h00 Corrida de motos 11 voltas

Domingo, 24 de março

10h40-10h50 Aquecimento de motocicleta

12h00 Corrida de Moto 3

13h15 Corrida de Moto 2

15h00 Corrida de motos

PORTUGAL GP 2024 MOTOGP: Onde assistir na TV e transmissão ao vivo

Ele vive: Todas as sessões no Sky Sport MotoGP (canal Sky 208) e Sky Sport Uno (canal Sky 201), e na TV8 Free Qualifying e Sprint Race

transmissão ao vivo: Sky Go, NOW e tv8.it para qualificações e corrida

Transmissão de texto ao vivo: Esportes de agricultura orgânica

As corridas serão transmitidas pela TV8 no domingo, 24 de março: Moto3 às 17h15, Moto2 às 18h30 e MotoGP às 20h15.