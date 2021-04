GP de Portugal, os principais pontos do fim-de-semana de Portimão [VIDEO]

MotoGP GP Portugal – Relatamos a análise de Sandro Donato Grosso no final do último Grande Prémio de Portugal, a terceira ronda do Campeonato do Mundo de MotoGP de 2021. O repórter da Sky Sport MotoGP HD, no final da corrida do domingo à tarde, analisou os principais pontos do Tour Portimão , destacando como Fabio Quartaro confirmou Pelas coisas boas que surgiram na corrida realizada em Doha há duas semanas.

Graças à Yamaha altamente competitiva, especialmente em termos de velocidade, o francês conseguiu alcançar o segundo sucesso da temporada e deu um sinal muito forte a todos os candidatos ao título. Agora, o ex-Petronas chega a Jerez com mil ânimos e com a constatação de que já está em condições de dar uma primeira pausa para o torneio. “Pecco” Bagnaia também se saiu bem, sancionando a qualificação por desrespeitar as bandeiras amarelas, mas foi bom em subir ao segundo lugar. Resultado significativo, fruto do excelente trabalho que fez na Ducati ao longo do fim-de-semana, que lhe permitiu “parar” os estragos.

Em vez disso, outros “oponentes” do título foram afastados, incluindo Alex Rins, Maverick Vinales e Johann Zarco. Apesar de um fim de semana positivo, os três pilotos deixaram Portimão com poucos pontos no bolso. Um erro inexplicável deve levar os três a melhorar a partir da próxima rodada em Jerez. Por fim, elogios com mérito vão para Marc Marquez: o próprio campeão espanhol, depois de um ano de ausência da pista, conseguiu levar a moto até a linha de chegada, não só conquistando os pontos importantes da equipe, mas também quase a consciência de ter o problema que pode acabar com sua carreira.

Nomeação duas semanas depois, em Jerez de la Frontera, para o Grande Prémio de Espanha, a quarta jornada do Campeonato do Mundo de MotoGP de 2021.