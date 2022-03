Portugal e Polónia nas finais do Mundial e a eliminação da Suécia e da Macedónia Ibra

Os portugueses, com dois golos de Bruno Fernandes, venceram a equipa que eliminámos em Palermo por 2-0, Lewandowski e Zielinski com golos frente aos suecos.

O sonho global da Macedônia sai na casa de Cristiano Ronaldo. Após a eliminação da Itália na primeira rodada dos playoffs, Elmas e seus companheiros de equipe (2-0) sucumbiram em Portugal, deixando CR7 e companhia no passe por uma vaga no Catar: O bis de Bruno Fernandez é crucial, o protagonista com meio gol. Enquanto a selecção nacional festeja sob o comando de Fernando Santos no Porto, a Suécia derrotou Ibra em Katowice frente à Polónia (2-0, com golos de Lewandowski e Zielinski). Portanto, falta apenas um time para completar o quadro das seleções europeias que vão participar da Copa do Mundo: Bill Wales ainda tem que enfrentar o vencedor da Escócia e da Ucrânia, que foi adiado para junho devido à guerra.

Portugal – Macedônia 2-0 – Os anfitriões Pepe e Cancello recuperados, a Macedônia mudou duas vezes em relação à partida contra a Itália: de Churlinov e de volta de Lecce Nikolov, ex-Kostdinov, e Napolitan Elmas, de suspensão. Os portugueses começam forte: primeiro tentam com Bruno Fernandes, Ronaldo e Jota, depois assumem a liderança com… A dupla – Unidos: aos 32′ manda Cristiano Fernandes, que salta sobre um adversário e acerta no canto inferior. O placar de 1 a 0 não sacia a fome de gols, já que Portugal continua pressionando e perdendo a dobradinha com Jota e Fernandes mais uma vez. O ex-meio-campista de Novara, Udinese e Simp se recuperou aos 65 minutos, marcando 2 a 0 com assistência de Jota e concluindo o treino classificatório. Aos 77′, Leão também entrou em campo, chamado para ajudar os companheiros a defender o placar: missão cumprida. READ Olimpíadas ao vivo: Jacobs na história, final dos 100m e recorde europeu! Quartas-de-final de basquete, Itália e França. Agora existe um Tamberi | primeira página

Polônia – Suécia 2-0 – Por ocasião da partida contra Olsen, Kolosiewski e Ibra (inicialmente no banco), a equipe polonesa fala … Itália, espalha Szczny entre os postes, Glick e Berezinski na defesa, Zielinski atrás de Lewandowski. Depois de desperdiçada a primeira oportunidade pelo avançado do Bayern de Munique, a Suécia levanta-se e empurra com Isak, Forsberg e Quaison: no final da primeira parte, o resultado ainda é 0-0. No segundo tempo, a Polônia domina: aos 50 minutos, Lewandowski converteu o pênalti que Karlstrom marcou por uma falta, aos 73 minutos Zelenskiy dobrou, enfrentando o goleiro. Shchesney é maximizado levantando o obturador, então o técnico Anderson tenta todos eles e no final uma carta Ibra é jogada. Os 10 minutos permitidos para Zlatan não são suficientes para virar o placar. Ao final da partida, Ibra falou sobre o futuro: “Estamos todos decepcionados como é normal quando perdemos. Queríamos jogar a Copa do Mundo. O futuro? Espero continuar enquanto estiver saudável e puder fazer minha contribuição.”

29 de março de 2022 (alteração em 30 de março de 2022 | 01:13)

