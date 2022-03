Notícias à vista de Atalanta Nápoles, sobre o acidente

Missão iniciada Atalanta para Nápolesetapa essencial para as esperanças da equipe no Scudetto, quem não deve se enganar por acreditar até o fim, também graças a como será o outro grande jogo do dia (Juventus Inter ed) fazendo com que pelo menos um dos principais competidores perca pontos.

Luciano Spalletti Para esta ocasião, ele espera curar o maior número possível de homens, incluindo Frank Zambo Anguisa. O meio-campista de Camarões, que rasgou um passe para o Qatar 2022 ontem, foi acusado de ter um problema muscular Nápoles Udine E nos últimos dez dias, ele fez apenas trabalho pessoal.

Avaliar seus termos é a versão de hoje do Corriere dello SportE, segundo o ex-jogador do Fulham, ele caminha para a recuperação, esperando ser convocado para a primeira mão em Bérgamo.

Anguisa ferida em Nápoles (Getty Images)

“Nos dois dias de descanso que Spalletti deu à equipe, ele nunca parou, nem interrompeu seu curso de tratamentos. Ontem ele foi avaliado pela equipe médicaEle fez treinamento pessoal em campo e depois trabalhou na academia.”

Um, probabilidade, bom Boletim de Notícias Para o time azul, sabemos que o preparo físico de Anguisa pode ser útil em um jogo como o de domingo.

Francesco Feldi