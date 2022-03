MotoGP na Argentina: Oliveira, Honda e Yamaha. Números para Termas de Rio Hondo

Miguel Oliveira Já não pode ser considerado uma surpresa do Campeonato do Mundo: 27 anos, 12 épocas atrás, 16 vitórias incluindo 4 no MotoGP a partir de 2020. Entre os pilotos ativos, o português está entre os mais estabelecidos: apenas Márquez, Dovizioso, Quartararo e Bania Na verdade, eles alcançaram pelo menos uma das primeiras posições na primeira divisão do poker.