Perúgia, 30 de março de 2022

UEFA Champions League, primeira mão das meias-finais em amarelo e azul: grande aproveitamento em Perugia!

A parede tripla do Trentino Itas impede o ataque de Wilfredo Leon durante o terceiro set (foto do Panda)

Trentino Itas conclui seu mês de março muito movimentado com uma maravilhosa façanha na Úmbria. Hoje à noite, Giallobl realmente invadiu o PalaBarton de Perugia, no tie break, para garantir a primeira mão da semifinal da Liga dos Campeões da CEV de 2022 contra Sir Sikuma Monini.

Um resultado que será confirmado dentro de oito dias no retorno ao BLM Group Arena se o passe for concedido à final máxima da Copa Continental em 22 de maio em Ljubljana pelo segundo ano consecutivo. Para conseguir de fato, será necessário vencer a partida oficial com qualquer resultado; A derrota no tie break levaria as duas equipes a jogar o set de ouro no final da partida principal, enquanto o sucesso máximo em quatro sets para Umbrian garantiria a passagem da rodada.

A primeira temporada do derby da Liga dos Campeões da Itália foi um jogo fantástico em termos de força e qualidade oferecida por ambos os lados da rede e os reflexos constantes na frente. Trentino Itas surpreendeu seus adversários no sprint no primeiro e terceiro sets, aproveitando ao máximo as coisas boas feitas entre bloqueio e defesa. O Perugia respondeu de forma agressiva no segundo set e depois encontrou forças, arrastado pelo Lyon, para revidar na final do quarto período, quando também se viu abaixo de 19-21. Mas no tie break, a equipe de Giallobl repetiu sua brilhante noite, fechando em 15 e 12 e retornando por uma violação de PalaBarton um ano e três meses depois. No excelente ensaio público, a destacar a imponente atuação de Micheletto (melhor jogador com 26 pontos, 51% no ataque, bloqueio, craque e muitas outras coisas boas), a infinita classe Kazesky (25 bolas vencedoras com 50% de aproveitamento). net e 2 pontos) e a presença O grande Podrakanen no bloco: 4 vencedores, mas muitas bolas sujas e retornou positivamente na 30ª metade do campo.

Abaixo está o calendário da primeira mão das meias-finais da UEFA Champions League de 2022, que decorreu esta noite em Ballaparton, em Perugia.

Sir Sicoma Monini Perugia – Trentino Itas 2-3

(23-25, 25-19, 23-25, 30-28, 12-15)

Sir Sicoma Monini: Anderson 15, Mengozzi 5, Rychlicki 25, Leon 29, Solé 10, Giannelli 3, Colaci (L); Colaci, Plotnytskyi 1, Ricci 1. Ne Dardzans, Travica, Ter Horst, Piccinelli, Russo. Os rebanhos de Nikola Grybech.

Trentino Etas: Michieletto 26, Lisinac 12, Pinali 7, Kaziyski 25, Podrascanin 7, Sbertoli 2, Zenger (L); Diher 1, Lavia 4, Cavuto 1. Em Albergati, Spiruto, de Angelis. Pastores Ângelo Lorenzetti.

o revisor: Fernandez Fuentes de Barcelona (Espanha) e Boecher de Pádua.

duração fixa: 32′, 28′, 34′, 35′, 17′; Duas horas e 26 minutos.

Observação: 2340 espectadores. Sir Sicoma Munini: 11 peças, 9 jardas, 20 faltas no serviço, 6 faltas de ação, 50% no ataque, 47% (25%) na recepção. Trentino Itas: 10 bloqueios, 6 aces, 19 faltas no serviço, 5 faltas de ação, 49% no ataque, 41% (15%) na recepção. O melhor jogador de Michelito.

Trentino Volley Srl

assessoria de imprensa