Taça da Itália, resultados: Bologna – Ternana 4-5, Crotone – Brescia 6-4, Salernitana – Regina 2-0.

Uma partida impressionante entre Rossópolis e Lucarelli umbria, que garantiu a classificação ao bloquear o último cerco dos donos da casa. Crotone vence a disputa de pênaltis com Brescia, Salernitana bem contra Regina

Stefano Carneval Chianca

A rodada de 32 da Coppa Italia de hoje está concluída. Uma partida nos limites da emocionante partida de Dall’Ara: Bologna e Ternana armaram o cenário na Coppa Itália, mas a volta de Rossoblo não está completa e a equipe de Cristiano Lucarelli chega aos 32 avos. Em Scida, então, a disputa de pênaltis loteria sorri para Crotone, cuja vitória sobre o Brescia continua até a copa. Excelente e convincente atuação do Salernitana, que passa contra a Reggina que não é uma ameaça para a equipe de Fabrizio Castori.

Bolonha – Ternana 4-5 – A estreia de Marko Arnautovic no primeiro minuto não é suficiente para começar a temporada do Bolonha com o pé direito. O pesadelo começou para Rossoble, que se viu a dois gols aos 21 minutos graças ao excelente trabalho individual de Agazi (7) e ao cabeceamento de Donnarumma (21), que falhou poucos minutos atrás um pênalti. No final da primeira parte, tudo acontece: o golo de Dominguez (38 minutos) com passe de Somoro encurta a distância, mas em menos de dois minutos o Ternana recuperou a vantagem dupla graças a Peralta, cujo confronto direto com Skorobsky não é um erro.

No segundo tempo, em menos de 10 minutos, o Ternana marcou mais dois gols: Valletti primeiro e Peralta parecia ter conseguido garantir a partida para os visitantes. Mas o Bolonha não existe e se atém à experiência de Arnautovic e Soriano para diminuir a distância. Aos 76 ‘, após a terceira conclusão do local da corrida, Orsolini reduz a distância. No entanto, o Bologna estava à beira de uma recuperação, já que Ternana conseguiu conter o ataque de Rosoblu na final e passar a rodada. A equipe de Cristiano Lucarelli enfrenta o Venezia nas oitavas de final, no dia 15 de dezembro. READ Mercado contínuo - imprudência, negociações e histórico, 19 de julho

Enquanto isso, chega a confirmação: Walter Sabatini, apesar dos rumores de uma suposta despedida, permanecerá em Bolonha: “Depois desta derrota não tenho dúvidas: ficarei mais um ano, porque diante de certas situações brigamos e brigamos. não fuja e peça desculpas pelo dia. ” E sobre Tomiyasu no Tottenham: “No momento ele é nosso jogador, então veremos nos próximos 10 dias. Estávamos prontos para ouvir uma oferta que ainda não chegou: e para alguém como ele deve ser muito importante.

Croton Brescia 2-2 (6-4 DCR) – Um bom início de treinamento de Filippo Inzaghi, que imediatamente inicia forte pressão e agressividade na metade oposta da quadra. Mas Crotone é a assinatura do golo que abre o marcador: o remate de Vulich aos 25 metros encontra o desvio decisivo para Aye, com Perilli iludido pela trajectória da bola que entra na rede (26 ‘).

Imediatamente, no início do segundo tempo, o Brescia reagiu: Bajnik para Tom van de Loy (46 min) é o vencedor e libera o meio-campista para um resultado fácil, que Festa não pode fazer nada. Os meninos de Filippo Inzaghi completam a reviravolta parcial, graças ao contra-ataque da vitória para liberar Bajic na área, que não falha no confronto direto com o goleiro (67). Um cabeceamento de Mulattieri após um excelente cruzamento de Borello, no entanto, reabre a corrida de Ezio Scida mais uma vez (77 ‘). O tempo regular e mesmo as horas extras não são suficientes para tomar uma decisão sobre o jogo. Porém, no último minuto de jogo, Pacak deixa o Brescia em desvantagem numérica devido a uma difícil escorregada na Bienal. A loteria da disputa de pênaltis sorri para Rossoblo: Crotone vence e Calabrian enfrentará a Udinese nas oitavas de final em 15 de dezembro. READ Projeto em nome de Eriksen

Salernitana – Regina 2-0 – Ritmos elevados e equilíbrio requintado dominam a cena em Arechi em Salerno. Na primeira parte, a conclusão mais perigosa de Coulibaly foi: o remate senegalês, a um passe de Ponzoli, não termina com nada por cima. Por outro lado, Belec é repetidamente questionado por Laribi em perfeitas condições. O resultado só é desbloqueado na recuperação, quando Bonazoli fez um passe decisivo de Ruggeri, após um controle incrível da rede e fez o recém-promovido à Primeira Divisão à frente (47).

Salernitana então precisou de apenas 9 minutos no segundo tempo para dobrar: Bonazzoli foi mais uma vez acertado no lugar certo após um cruzamento de Quichrida e com um chute cruzado certeiro derrotou Mikai no poste oposto (55). Portanto, os donos da casa são bons em administrar a dupla vantagem até o final da partida, já que presenciaram o cancelamento de um gol de Kibzi por impedimento (77). Castori enfrentará o Gênova nas oitavas de final.