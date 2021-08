Riccione. De 2 a 12 de setembro, o Campeonato Europeu de Patinação Artística

Em Riccione desde então Espera-se que 6.000 sejam aceitos de 2 a 12 de setembro Entre atletas, cuidadores, treinadores e familiares de vários países europeus, incluindo Alemanha, França, Portugal, Eslovénia, Bélgica, República Checa e Rússia Campeonatos europeus de patinação artística Que terá lugar no Play Hall, no rinque e no rinque “I Giardini”. Pela primeira vez, o megaevento promovido pela World Skate Europe e organizado pela Riccione Sports Federation, Promhotels Riccione e ASD Artistic Skating Riccione, em colaboração com a administração municipal, será realizado no Green Pearl. Com a participação de 14 países para 350 atletas cada, 250 treinadores e equipes acompanhantes e 25 oficiais de competição, o torneio será um show impressionante em várias disciplinas: solo, duo, artístico, duo, solo de dança, exercícios inline e obrigatórios.

Riccione este ano- Consultor de esportes Stefano Caldari confirma Tem a distinção de ser uma cidade de esqui de alto nível por sediar os Italian Roller Games e os campeonatos italianos de muitos desportos de rodas organizados pela Federação com a participação de municípios vizinhos. Pretendemos agora, nos primeiros dez dias de setembro, mais um evento único no panorama europeu dedicado ao snowboard com os melhores atletas em representação dos principais países europeus tendo Riccione como cidade de referência. Seguimos o caminho certo para aproveitar ao máximo a cidade por meio de iniciativas de grande profundidade e apelo competitivo. Compromissos de importância desportiva, mas sem dúvida com impacto turístico. “

para mim Presidente da União Atlética de Riccione, Paolo Cemberini “Apoiamos a organização do mundo dos esportes de patins, e o Campeonato Europeu é, na verdade, mais um palco para a próxima edição dos Jogos Italianos de Patins e Riccione é indicada para o Campeonato Mundial em 2024 com os Jogos Mundiais de Patins.”

“O evento esportivo tem um duplo valor para a economia imediata da cidade – comenta Claudio Righetti, proprietário do Hotel Fedora da Federação Desportiva de Riccione -. Atrai turistas italianos e estrangeiros principalmente que chegam na cidade no início e no final da temporada para participar de eventos esportivos que podem ser rolling ball, ciclismo, natação e spinning, e muitas vezes voltam mais tarde com a família durante O Verão. É um pequeno passo de esportes para férias com tudo incluído. Assim, promover o turismo desportivo torna-se um investimento de longo prazo e uma oferta essencial que se solidifica através de eventos de grande dimensão, bem como de eventos mais especializados. Já recebi reservas para o Campeonato Europeu de Esqui e outros de ciclistas alemães e austríacos de volta para setembro. Congratulamo-nos com iniciativas dedicadas ao esporte. “

Antes do prazo de setembro, Riccione sediará mais três eventos na segunda quinzena de agosto dedicados a Ginástica artística alternativa e beisebol patrocinado pelo município. Sábado, 21 de agostoCoreografia de albaOrganizado pela Riccione Gymnastics, com entrada gratuita, no Balneário 29/30, 6h00 A iniciativa do nascer do sol deste ano será dedicada a Dom Giorgio Dell’Ospedale, Padre da Diocese de Santi Angeli Custodi, falecido a 31 de outubro.

Espaço de beisebol com demonstração O passo lento “A-Champions”“Programado para 27,28, 29 de agosto no campo de beisebol e ai Campeonato Italiano de Padel ao Ar Livre Absoluto 2021 De 23 a 29 de agosto em Sun Padel Riccione. Uma semana de desafios para as duplas masculinas e duplas femininas que culminarão no final de semana.