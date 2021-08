Mercado de transferências Juventus e Inter, Vlahovic se entrelaçando: o mais recente

O futuro de Dusan Vlahovic também afeta a Inter, Juventus e Milan de perto, embora não necessariamente imediatamente

Imediatamente o protagonista com dois gols na Copa da Itália contra o Cosenza, Doosan Vlahovic Mostre que ele não está sob muita pressão de transferência de mercado. No início tende a renovar com FiorentinaO atacante sérvio se tornou alvo de intenso interesse de vários clubes europeus. EU ‘Inter, a Juventus e a Milão Continue a segui-lo (alguns por agora, alguns para o futuro), mas a sugestão mais realista veio deAtletico Madrid, que ascendeu a 60 milhões de euros, incluindo bónus. E este numero komiso Ele ainda não considera o suficiente se privar do homem-bomba.

Até o momento, a equipe de colchoneros não espera aumentos imediatos, proporcionando assim uma possível assistência às equipes italianas e a todos Tottenham, disposto a investir pesadamente nisso em caso de partida ken. A informação mantida por Calciomercato.it Confirmação do papel decisivo do Atlético em Matehus sendo. Ed Iberian Club Hertha Berlin Eles estão prontos para montar uma operação entre 30 e 35 milhões de euros e novas negociações devem ser realizadas na próxima semana para tentar chegar a um acordo.