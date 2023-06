Croácia – Espanha, final da Liga das Nações 2023: data, horário, horário, TV e transmissão ao vivo

Assim será entre a Croácia e a Espanha Final da Liga das Nações 2023. O capítulo final dos quatro finalistas Acontecerá no domingo à noite, às 20h45. O Stadion Feijenoord, em Roterdão, vai escolher a equipa que vai erguer o troféu na terceira edição desta prova continental para as selecções nacionais.

Os dois rivais voltam a se encontrar no final de duas partidas emocionantes das semifinais. lá Croácia Via Modric, Brozović e Perisic, ele derrotou a anfitriã Holanda por 4 a 2 após a prorrogação. Roja Eles venceram a Itália por 2 a 1 graças ao gol de Joselu nos últimos minutos. Relembramos que em vez disso, pelas 15h00, decorrerá o desafio para o terceiro e quarto lugares, que é Ele vai colocar a Holanda contra a Itália Será realizado no De Grolsch Veste em Enschede.

Quem será o vencedor da edição de 2023 da Liga das Nações? A primeira edição de 2018-2019 foi vencida por Portugal, enquanto a segunda edição de 2020-2021 viu a França triunfar na Final Four, que se disputou em Itália.

O capítulo final da Final da Liga das Nações de 2023 será transmitido pela Rai1, Sky Sport via Sky Sport Football (203). Durante a transmissão, pode ser seguido no RaiPlay, NOW e SkyGO. OA Sport irá fornecer-lhe a transmissão escrita ao vivo da partida.

