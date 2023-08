Pôquer Bayern de Munique no Werder Bremen Antecipando a abertura do primeiro dia do torneio em Bundesliga Alemão. E assim os campeões alemães acordaram após a derrota da semana passada por 3 a 0 em casa pela Supercopa contra o Leipzig.

sem GnabryEle ficou em Mônaco devido a problemas físicos no quadril, tuchl Atacante inglês é liberado como titular Kane, autor de uma assistência para o gol de Sane O que abre o placar aos quatro minutos. Cinco minutos depois, o time da casa encontrou um cabeceamento Volkrog, não permitido por impedimento. O zagueiro sul-coreano recebeu cartão amarelo no segundo tempo Kim (anteriormente Nápoles), substituído pelo holandês De Ligt. Em seguida, outro ex-jogador da Juventus, o atacante francês vamos Pegue um poste antes Duplicado por Kane, em seu primeiro gol na Bundesliga Um quarto de hora a partir das noventa. No recém-chegado final Müller manda o hat-trick para Sane, que marca duas vezes antes de empatar o placar em 0–4 final.

Al-Mazrawi prefere Pavard. O defesa francês de 27 anos, cujo contrato termina em junho próximo de 2024, e que está na mira do Inter no mercado de transferências, continua no banco. por 90 minutos completos. Enquanto isso, os dirigentes dos Nerazzurri hoje elevaram sua oferta para 25 milhões de euros mais 5 milhões em bónus num valor total de 30 milhões, enquanto o Bayern pede 35 milhões (incluindo bónus), mesmo que o treinador alemão Tuchel se oponha à sua venda..