Rafael Leão escreve a um jovem de Alessandria ausente do treino do Milan: Onde você está?

o Milão Acontece em Carnago, na província de Varese, poucos dias antes da primeira rodada da Serie A 23/24. um time Stefano Pioli Muito ativo no mercado após a dolorosa transferência para Newcastle para Sandro Tonali (meio-campista da seleção nacional, nascido em 2000 e já marcou na estreia na Premier League) Está acontecendo um treino no principal estádio do Milanello entre descargas e táticas. A estreia da noite na liga em Dallara di Bolonhadepois do empate em abril (1 a 1), os rossoneri chegaram à Emilia para retomar a sequência positiva com 45% das vitórias de todos os tempos (27 em 59 partidas) sobre os bolonheses. Thiago Motta. Rumores sobre escalações em potencial para segunda-feira à noite Da primeira divisão, filtre a possibilidade considerável de que o Milan alinhe um onze titular totalmente estrangeiro devido à recente perda de Davide Calabria. O distintivo de capitão deve ser atribuído a Theo Hernández com Matt Hara Rafael Lião Primeiro deputado.

O melhor jogador português abriu as fileiras do capitão já nos primeiros dias de agosto, recebendo a braçadeira dos franceses durante um jogo-teste com a seleção. Barcelona:

«É um momento que espero há muito tempo. Quando vi Theo sair, disse a ele para me dar a braçadeira porque eu queria usá-la. Também espero usá-lo em jogos importantes. Estou no Milan há quatro anos e estou orgulhoso de finalmente usá-lo.”

Declarações de pertencimento absoluto às cores rossoneri de um jogador de futebol no auge da maturidade e b Liderança, não só mais técnico, reconhecido por todo o balneário. Sem dúvida Lião A identidade do grupo de Noi aumentou: Pela história que vem diretamente dos interessados, fica claro o quão atento e atencioso é o formidável atacante de pé direito da serenidade do grupo. O treinador Pioli acaba de transmitir os novos princípios à equipa para conhecer os espaços e preenchê-los neste momento demarcação Para aumentar as opções de linha de passe em relação às ligas anteriores, o Leão está entre as últimas ligas na sala de massagens e manda uma mensagem direto de seu smartphone: mas onde você está

Perfil do Instagram de Giovanni Robotti com muito AC Milan e braçadeira de capitão para embelezar sua carreira no setor competitivo

Direto e sem ponto de interrogação Lião O meia, nascido em 2002, que chegou ao Milan no mercado de inverno para a temporada 2018/2019, abordaAlexandria, a mesma província que o deu à luz e que o aproximou do futebol nas fileiras do Derthona. receptor John Roboti Ele ficou surpreso e orgulhoso, mas não esteve presente no treinamento porque sua relação contratual com o Milan havia acabado de terminar após anos nas categorias de Sub-17, Sub-18 e Primavera. Um ano completo, passado 22/23, todos na equipa principal sem capacidade para abrir espaço, alguns pequenos inconvenientes físicos e prazo fixado para o contrato assinado no inverno de 18/19, depois renovado até 23 de junho com negociação de afiliados Clube Alvo. A Superliga Suíça é mais do que uma sugestão para Robotti, que entretanto se prepara para o jogo com o Alessandria. A sua qualidade técnica é reconhecida na excelente coordenação do gesto, desde o mais simples (condução da bola) ao mais complexo (chute cruzado ou mudança de campo) que também aparenta ser Lião Ele parece ser admiravelmente agradecido.