Transmissão ao vivo Frosinone-Nápoles 1-2 AO VIVO, Osimhen dobra

a temporada começa Nápoles . blues no palco linhagem Frosinone onde eles encontrarão uma aluna liderada por Eusébio Di Francesco . A jornada dos deuses começa novamente na cidade de Ciociara Heróis da Itália , ansioso por conquistar aparências que nem Maradona havia conseguido. para garcia É a estreia oficial no banco de reservas em Nápoles e o retorno à Série A após a experiência vivida em Roma.

Aumentou o ímpeto do Napoli, que tenta de todas as formas empatar. As ações da Azzurri se desenvolvem sobretudo na mão direita

Fraqueza napolitana! Atacante Azzurri marca com Raspadori punindo Turati com um poderoso chute de perto

Em frente ao Napoli! De Lorenzo, que sacou direto pelo meio, avançou Osimhin, que com um poderoso primeiro chute acertou na trave por dentro, com a bola entrando na rede com o gol de 2 a 1.

18h32

1′ – Frosinone – Napoli começa!

Frosinone e campeonato de Nápoles começa: pontapé inicial em Stirpe

18h31

Equipes entram em campo: Um minuto de silêncio para Mazon

As equipes entram em campo. Frosinone e Napoli observaram um minuto de silêncio em homenagem a Carlo Mattson, que faleceu hoje

18:22

Miloso: “Não estou a falar do mercado”

Miloso para DZN: “Mercado Mercado? Mantê-lo aberto durante o torneio é uma maldição, então eu seria um péssimo gerente se falasse sobre isso agora. Só estou pensando neste jogo.”

18h20

Miloso: “Temos uma grande responsabilidade”

Miloso para DZN: “Compartilho as condolências do futebol da Itália, ofereço minhas condolências à família Mattsson por uma pessoa muito importante. Este é um jogo que enfrentamos com muita responsabilidade porque o Napoli venceu o Scudetto. Faremos tudo o que pudermos para repetir a partida e vamos fazer bem, isso será fruto do facto de a espinha dorsal da equipa se manter. Estamos muito contentes”.

18h16

Frosinone-Nápoles, onde pode ser visto na TV

Aqui é onde assistir Frosinone-Nápoles ao vivo na TV. encontre aqui

18h09

Um contrato de três anos está pronto para Zielinski

Após rumores sobre uma possível despedida, um contrato de três anos com o Napoli estava pronto para Zielinski. O meio-campista será titular do Frosinone. Leia tudo

18h04

Juan Jesus: “Vamos começar do zero depois do Scudetto”

Juan Jesus a Dozen: “O Scudetto é importante porque nos lembra que somos campeões. Agora começamos do zero, faltam 38 jogos. Uma nova história começou. Garcia? Ele entende os jogadores, deu-nos muito a nível humano e com suas novas ideias iremos implementar. Natan é jovem, 10 anos mais novo que eu. Ele com certeza vai nos ajudar.” “Eu já o conhecia antes, e também tento ajudá-lo com as traduções. Com certeza funciona bem conosco. “

17:58

Grande entusiasmo entre os torcedores do Nápoles

Os muitos torcedores do Napoli que se aglomeraram em Stirpe saudaram o time com o coro “Somos os campeões da Itália”. Grande entusiasmo por parte da equipa azul, que não diminuiu nada depois da vitória no Scudetto

17h55

Como o Napoli começou depois do Scudetto?

Será a terceira vez que ele terá o Napoli e o Scudetto bordados no peito. Como foram os dois primeiros? Leia tudo

17h49

Condolências de Nápoles em Carlo Mazzone

O Presidente Aurelio De Laurentiis, o Sr. García, os diretores, jogadores, comissão técnica, colaboradores e todos os membros do Napoli Club expressam suas mais profundas condolências e se unem à dor da família Matson pelo falecimento do querido Carlo, um verdadeiro jogador de futebol. Leia tudo

Assista o vídeo Futebol de luto: Carlo Mazzone está morto

17h45

Acusação de Juan Jesus: “Vamos defendê-lo com nossas unhas”

Grande esforço de Juan Jesus antes de sua estreia na liga:“Vamos defendê-lo!!! Com unhas e coração mas sobretudo com um sorrisoPorque a verdadeira força está no espírito desta equipa.” Leia tudo

17h39

Primeiro como dono do Cajuste

Garcia imediatamente deu a Cajuste a camisa titular que completará o pacote de meio-campo ao lado de Lobotka e Zielinski

17:38

Frosinone – Napoli, escalações oficiais

congelado (4-3-3) bíblico; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Bayes, Connie, Case. todos. Di Francesco.

Nápoles (4-3-3): Merritt; DeLorenzo, Rahmani, Juan Jesus, Oliveira; Kagost, Lobotka, Zelensky; Politano, Osimhen, Raspadori. todos.

17h36

Napoli, à espera do treino: essa é a possibilidade

Em questão de minutos, será anunciada a formação de Rudi Garcia, primeiro técnico do Napoli