Juventus, Andrea Pirlo se alegra e explica a exclusão de Ronaldo

No final da partida ele venceu Bolonha 4-1 Técnico Juventus Andrea Pirlo Fale com os microfones de Dazn depois que ele atingir a qualificação Campeões“Um futuro? Não sei, para mim foi importante terminar bem o trabalho que começou neste verão e ganhar prêmios Taça italiana E liderar a equipe nisso CampeõesO que foi um objetivo muito importante, então deixamos as palavras para aqueles que têm que decidir o futuro. Sempre estive 100% comprometido, tentando dar o meu melhor pela equipe, então esse é o resultado final. De 1 a 100 onde me vejo no banco Tu es? Eu me vejo com 100 anos de idade, então agora vamos aproveitar esta qualificação Campeões“

Coronel Bolonha o herói da história DybalaAusente na maior parte da temporada: “É normal que um jogador como ele mude o nível de todas as equipes e, infelizmente, nunca o proporcionamos, a princípio devido à lesão que sofreu com ele na temporada passada, depois ele sofreu” depois disso ele continuou com um problema no joelho, então mesmo quando voltou não estava 100%, não treinou continuamente, teve que dar um tempo, então suas características e habilidades, todos nós sabemos, ele provou esta noite, ele também mostrou nas partidas que jogou, por isso é natural que tenhamos saudades dele. Agora veremos o que nos espera no futuro. ”

Andrea Pirlo Analisar Juventus Futuro: “Eu imagino um Tu es O mais forte Tu es Consciente das suas capacidades, pois temos uma equipa forte. Eles nem sabem a força que têm, o mesmo Raput Que trouxe um final de temporada excepcional, mas não só: ele finalmente esclareceu todas as dúvidas que tinha antes e provou ser um meio-campista único no mundo em termos de força física, técnica e herói. Depois, conheci melhor todos os jogadores e pude colocá-los em posição de desempenho 100%. ”

Contra o Bolonha Talvez o melhor tenha sido visto Juventus Temporada: “Estamos no caminho certo quando colocamos o sacrifício de todos, quando onze de nós estão correndo por um gol. Mostramos isso jogando com jogadores ofensivos com dinheiro, mas quando você tem o desejo de se sacrificar, faça uma corrida extra para o seu parceiro, coloque-se à disposição da equipe, então os resultados ficam mais fáceis quando você tem um estilo superior aos outros. Sentimos falta disso em muitas situações durante o ano, então quando sentimos um pouco de medo, um pouco que o gol foi se afastando, a gente estressou, e entendemos que para chegar ao resultado tínhamos que pressionar o Nosso desejo, nesse fogo que ficamos por dentro e aí veio o resultado no final. Agora eles vão descansar, mas se começarmos de novo no próximo ano, começaremos de novo com bases sólidas ”.

Excluído RonaldoEra uma opção comum: Christiano Ele estava cansado depois de ficar cansado na quarta-feira e optei por deixar um jogador gostar Murata Quem não é o último acesso. “

OMNISPORT | 23-05-2021 23:50