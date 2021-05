Programa, horários, TV, streaming. Calendário do Estoril 28 a 30 de Maio – OA Sport

Depois de um ótimo fim de semana em Aragão, euO Mundial de Superbike não para e prepara-se para entrar na pista do Sítio Histórico do Estoril no segundo semestre de 2021As duas primeiras provas serão realizadas em Portugal.

A pista que no passado também sediou Campeonatos Mundiais e F1 tem metragem quadrada 4.182 metros e dividido em 13 curvas, nove para a direita e quatro para a esquerda. O Estoril é um circuito de “estilo antigo” que manteve o seu design quase o mesmo ao longo dos anos.

O campeonato foi concluído no ano passado neste circuito e emoção não faltou nas duas corridas e na prova que define a grelha de partida para o desafio de domingo.. Il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) Ele venceu a corrida 1, enquanto Shaz Davis britânico (ducati) Assinei o último concurso para 2020.

Tour no Estoril sobre O World Superbike será transmitido ao vivo pela Sky Sport, enquanto a TV8 (Canal 8 na Digital Terrestre e 121 na Sky) Todos os fãs terão transmissões ao vivo gratuitas para as duas competições. SkyGO e Nowtv estão sempre disponíveis para transmissão ao vivo, enquanto OA Sport irá cobrir todo o fim de semana com Live Direct.

Programa Portuguese Speedway 2021

Sexta-feira, 28 de maio

11h30-12h15 Prática livre 1

16,00-16,45 Treino Livre 2

Sábado, 29 de maio

10h-10h30 Treinamento Gratuito 3

12.10-12.25 Eletrodo Piercing

15,00 Corrida -1

Domingo 30 de maio

Raw 10,00-10,15 Aquecimento

Raw 12.00 Superpole Race

15,00 Corrida -2

Foto: LM / Otto Moretti