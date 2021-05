Destaques às 17h – Mais uma revolução em Parma. Milão, Kalhanoglu, adeus

Vozes principais, exclusividades do mercado e muito mais no TMW: Abaixo estão as notícias mais quentes do dia.

Campeonato Europeu 2020, lista de 24 participantes: Luis Enrique exclui Ramos e os demais do Real Madrid

Salvação, mas com preocupações. Cairo verá Nicolas, mas EURIC: Taurus espera impacientemente

Duncan cumprimenta Cagliari: "Seja qual for o meu futuro, serei sempre um fã"

Milão, agora o futuro de Donnarumma. A renovação está longe de ser clara com a Liga dos Campeões

Napoli é forte na Conceição: o Porto vai finalmente tentar convencê-lo a ficar

Fiorentina, Cáceres e o futuro: "Se eu ficar? Não está nas minhas mãos. Saudações aos fãs de Viola"

Milan e Chalhanoglu para a despedida: Nos próximos dias, encontro entre o clube e a delegação que o acompanha

Italiano e La Spezia, década clama por 2022. Sirenes não faltam, é hora de comparações

Nápoles, Gattuso já passou. DeLa vira a folha: Conceição o nome forte para o futuro

De Rhone Sports Referee Sting: 4 dias no centro da Atalanta Arena

Godin sobre Cagliari e o futuro: "A luta pela salvação é difícil. Fui chamado Taliris."

Oficial: Mandzukic cumprimenta o Milan: "Espero o melhor para este clube no futuro"

Milan, Scaroni: "Orgulho de estar de volta à Champions League. Ótimos resultados para todos nós"

Responsável: Bologna, diga olá para Rodrigo Palacio. O argentino não vai renovar o contrato

Responsável: Parma, a revolução continua. Relaxado por Daversa e Carly

Oficialmente: o lançador de Caputo, Sassuolo, foi reformulado até junho de 2023