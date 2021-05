Cristiano Ronaldo Juventus: O objetivo foi cumprido e ganhei tudo na Itália também

Uma mensagem que celebra o fato de ele ter conquistado todos os títulos nacionais nos três principais torneios que disputou e seus melhores títulos pessoais. No entanto, a longa postagem que Cristiano Ronaldo fez nas redes sociais (postada, excluída e depois devolvida com algumas pequenas alterações) permanece vaga sobre o futuro. Os torcedores da Juventus esperam que este não seja o balanço final. “A vida e a carreira de todo grande jogador consistem em altos e baixos. Ano após ano, enfrentamos grandes equipes com jogadores extraordinários e objetivos ambiciosos, por isso devemos sempre fazer o nosso melhor para manter os níveis de excelência. Este ano não o fizemos sucesso na conquista do campeonato, dou os parabéns ao Inter pelo seu merecimento O título, mas tenho que pensar em tudo o que conquistámos este ano com a Juventus, tanto individual como colectivamente. Supercopa italiano, O xícara Itália E o título de artilheiro Liga Isso me enche de alegria, principalmente pela dificuldade de alcançar esses sucessos, em um país que não é fácil de vencer. Com esses objetivos, alcancei um objetivo que havia traçado para mim desde o primeiro dia em que cheguei na Itália: Ganhe a Liga, a Copa e a Supertaça, e seja o melhor jogador e artilheiro desta grande nação do futebol, cheia de grandes jogadores, grandes clubes e sua própria cultura futebolística.“