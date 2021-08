Mercado Interno de Transferências: Venda do Lázaro para o Benfica

Tudo à venda de Valentino Lazaro. O defesa austríaco vai mudar-se para o Benfica por empréstimo de dois anos. Ele terá a companhia de outro ex-jogador do Inter, João Mário.

“Viaje para um futuro brilhante”. Com estas palavras, Max Hagmeier, Advogado de Valentino Lazaro Anunciado Transferência do seu cliente para o Benfica. Chegando hoje a Portugal, o jogador vai primeiro fazer os habituais exames médicos, para depois ser integrado no plantel.

No Inter, agora está claro que não há mais lugar para ele. Eu só acho que sim A equipe de Inzaghi nem participou da fase de aposentadoria da pré-temporada, algo que não foi levado muito bem, sobretudo, pelo treinador austríaco.

Um verdadeiro sinal de rejeição possibilitou ao jogador aceitar o novo destino sem resistência. Para ele, em Portugal, pronto Contrato de dois anos.

vozes de Jornais lusitanos, no entanto, cria incerteza sobre a possível adição de Compromisso de reembolso após dois anos com base em € 9 milhões.

Tudo isso, no entanto, para a anterior passagem dos Nerazzurri para as Águias Portuguesas. Para o menino é TErza 3 anos de experiência diferente, calculando empréstimos Newcastle e Borussia Mönchengladbach.

Melhores corretores AAMS