Lukaku entre Juventus e Al Hilal. O belga pediu a Brozovic para se juntar a ele para…

Por que Inter?! Segundo o Corriere dello Sport, o Romelu lukaku É principalmente uma jornada entre Juventus E lua crescente. Os árabes terão vantagem, mas Giuntoli espera contornar a venda de Vlahović, que precisa de pelo menos 70 milhões. “Todd Pohli Ele é teimoso: espera há dias a formalização do desfile alvinegro, mas segue negociando com os árabes, porque quer abandonar o quanto antes a incômoda “repetição” – lê Corsport -. O Chelsea, que comprou o ala Nkunku do Leipzig e o atacante Nico Jackson do Villarreal, ainda tem uma vaga para garantir nove.

Allegri já havia começado a adquirir Lukaku, e ao mesmo tempo em Valhovic, além do Chelsea, também estarão United, Bayern e Paris Saint-Germain. “variável, O inconstante Lukaku, capaz de carreiras vertiginosas de amor eterno pelas cores que veste mas também de traições surpreendentes e inquietantes. Para dizer, um dia ele se recusa a transferi-lo para a Arábia e No dia seguinte, Brozovic perguntou Juntar-se a ele para formar um pacote mais caro para apresentar ao Al-Hilal – lemos -. Na Juventus há jogadores que estão convencidos de que podem alcançar os melhores resultados no verão. Mais prosaico, no entanto, é Giuntoli, a quem inicialmente foi solicitado que cuidasse de vendas e empréstimos.

