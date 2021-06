Hakan Calhanoglu Pousei no aeroporto de Linate. O turco fica em Milão, mas ele vai all’Inter. Amanhã de manhã ele fará exames médicos com os nerazzurri e, em seguida, assinará um contrato de três anos no valor de cinco milhões mais um bônus. O meio-campista-ofensivo voltou para a Itália após o Campeonato Europeu, seu vôo pousando pouco antes das 21h30. Sem comentários aos repórteres, apenas uma saudação rápida. Ele vai se dar bem no Inter? Vote aqui no TikTok.

uma Sky Sports, Gianluca de marzio Ele explicou a situação entre o turco e os rossoneri. Calhanoglu deixará Milão mais tarde 172 jogos, 32 gols, 48 ​​assistências, 21 cartões amarelos e expulsões. Estas são as palavras de Di Marzio: “O Milan fez uma oferta importante por algum tempo a Calhanoglu: 4 milhões mais bônus por 4 anos. O jogador não levou isso a sério Ele estava chateado com a abordagem de Milan para De Paul. Ele nunca disse que concordou com esta oferta, em busca de outras soluções. ”

Di Marzio então explicou os motivos que levaram ao fechamento do Inter para Calhanoglu: “O Inter acelerou depois do que aconteceu com Eriksen, precisava de boa técnica e um jogador de bola parada. O Inter hoje não conseguiu gastar, por isso a zero com certas características tirou o jogador mais adequado. Ele provavelmente escolherá a camisa 11 ou 21“