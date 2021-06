Mercado de transferência de Roma, preço fixo | Reação Pinto

Calciomercato Roma, um desenvolvimento estimulante que poderia dar resposta definitiva a uma negociação iniciada há mais de um mês. Esta é a notícia.

Sr Mourinho Esperado na capital no final do mês, e talvez só então no mercado Roma Pode começar a tomar forma. No momento, há muitos nomes e rumores, mas nem mesmo uma sombra de novos jogadores no Trigoria.

No entanto, isso não deve assustar os fãs de Gelurusi porque é Pinto naquela Friedkin Eles têm ideias claras e sabem como agradá-los O especial.

Este, por sua vez, deve saber orientar a empresa para os perfis que lhe cabem e, ao mesmo tempo, respeitar o lema da sustentabilidade imposto pela nova empresa.

As propostas feitas a jogadores experientes vão nessa direção, que podem trazer a dose certa de carisma e sabedoria e, acima de tudo, acesso às condições econômicas certas.

Entre os tantos nomes que acabaram no caderno de Pinto, lembramos do Pinto Xhaka, Rui Patricio e Belotti. Para os suíços, cerca de 7 milhões ainda dançam com um grupo Arsenal.

Carta semelhante ao guarda-redes português, com quem já se chegou a um acordo contratual, embora ainda haja um pequeno intervalo entre os pedidos Wolverhampton e as propostas de Giallorossi.

Calcircato Roma, Cairo define o preço de Belotti

Andrea merece uma discussão separada Belotti Quem será em poucos meses o arquiteto de seu destino, mas por enquanto ainda é prisioneiro de pedidos malucos. Cairo.

O chefe da granada sempre se destacou pelas críticas ridículas de Gallo. Basta pensar na cláusula de liberação de € 100 milhões que foi imposta a ele no agora distante ano de 2016.

O Palermo anterior irá expirar em 2022, mas, apesar disso, a granada continua a adotar um modus operandi enquanto segurava a faca no cabo.

O número 9 acabou há muito tempo na minha lista de desejos Mourinho, tanto que chegou da Trigoria uma oferta de 15 milhões de euros, o que em Torino é uma verdadeira piada.

No entanto, obter um sabor de paródia é o último pedido feito pela bomba número um que sempre esteve em espera até agora na esperança de aumentar o preço de seu patrocínio durante o Campeonato Europeu.

Nas últimas horas, dois dias depois de Belotti ter feito sua infeliz estreia como titular da seleção nacional, notícias emocionantes poderiam ter surgido.

como declarado TuttosportNa verdade, Cairo teria fixado o preço do atacante em € 34 milhões. Um número pequeno, relacionado não tanto às qualidades do jogador quanto ao seu status contratual.