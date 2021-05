Mercado de transferências de Milão, os campeões (e Bioli) estão na balança

O Milan complica a vida com um empate com o Cagliari: os campeões estão em perigo e o Bioli em caso de fracasso pode ir, uma alternativa possível

Agora tudo está em jogo. O Milão A vida se manteve firme. Contra A. Cagliari Já salva, a vitória deu início à vitória rossonera na Champions League. Em vez disso, a equipe de Pioli deve vencer o Bergamo, contraAtalanta, A fim de atingir a meta sazonal. 0-0 na noite passada levanta questões sobre o futuro: sem a renda de Campeões, O projeto terá inevitavelmente de ser revisitado e então será necessário pensar também na afirmação de Pioli.

O Milão Você ainda confiaria nele se os rossoneri chegassem em quinto? Uma pergunta legítima que o governo só se fará depois do desafio crítico em Bérgamo. A equipe ainda controla seu destino: vencer significa manter o Napoli na defesa e Juventus. Mas sem os três pontos, tudo pode acontecer. Para acompanhar e interagir diretamente no último Calciomercato Inscreva-se no canal do YouTube

Mercado de transferência do AC Milan, Bioli ausente sem campeões: a hipótese de Surrey

Consequentemente, o fracasso dos campeões do Milan abriria questões sobre Pioli. O clube pode decidir mudar para o banco e neste caso um dos nomes a ter em consideração é Maurizio Sarri.

Depois que a pista de Roma se esvai, o treinador Figline ainda está no mercado. Conforme narrado por Calciomercato.it, Até Tottenham pensa nele e Gasperini tambémMesmo que Juventus e o ex-Napoli não sejam o primeiro nome do “Tottenham”. Ela pode se tornar titular do Milan se a Liga dos Campeões desaparecer, colocando em questão o trabalho de Bioli.