ATP Next Generation Finals – Milão: programação completa para terça-feira, 8 de novembro de 2022. Três azuis em campo

O Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals começa na terça-feira, 8 de novembro, no Allianz Cloud, em Milão, com Lorenzo Musetti no grupo “Verde” e Francesco Passaro e Matteo Arnaldi (que assumiu o lugar de Holger Rune) no “Grupo Vermelho”. Um enorme sucesso do tênis italiano que pode se orgulhar de oito jogadores entre os 20 melhores da próxima geração do mundo.

Quadra Central – hora italiana: 14:00 (hora local: 14:00)

1. [5] Jerry Lechka contra [8] Francesco Passaro

2. [2] Lorenzo Mussetti contra [6] Chun Hsin Tseng (não antes: 15:00)

3. [9] Matteo Arnaldi contra [4] Brandon Nakashima (não antes: 19:30)

4. [3] Jack Draper contra [7] Dominic Stryker

grupo verde

(9) Matteo Arnaldi

(4) Nakashima, Brandon

(5) Lehika, Jerry

(8) Francisco Passaro

grupo vermelho

(2) Mussetti, Lourenço

(3) Jack Draper

(6) Zeng, Chun Hsin

(7) Dominic Stryker

As novas regras

Altere o domínio para cada grupo

Os jogadores mudarão de lado após as três primeiras partidas e ao final de cada set: todos os intervalos terão a duração de 90 segundos. Não haverá mudança de equipe após a primeira partida. Se o set terminar em tiebreak, os jogadores trocam de lado sem sentar antes do início e após os primeiros seis pontos.

hora do fogo

O intervalo ponto-a-ponto será reduzido de 25 para 15 segundos se o servidor registrar o ponto ao vivo por ace ou erro, livre ou forçado, em resposta, ou se cometer uma dupla falta.

A redução dos tempos mortos também afetará o aquecimento, que terá duração de cinco minutos: um para entrar em campo, três para driblar e um para se preparar para iniciar o jogo.

Treinamento

O treinamento, ou o direito dos treinadores de dar instruções aos seus jogadores, será permitido da mesma maneira que é permitido no circuito ATP a partir de 11 de julho. Do seu lugar na arquibancada, o técnico só pode falar com o jogador quando os dois estiverem do mesmo lado do campo. As trocas não verbais e verbais são permitidas desde que sejam reduzidas a poucas palavras e frases curtas desde que não interrompam o jogo ou perturbem os adversários.

No Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals, os treinadores terão outra oportunidade: eles poderão conversar com seus jogadores se o oponente receber tempo médico ou deixar o campo para uma pausa no banheiro.

Outras inovações

Jogadores e treinadores poderão se beneficiar de dados em tempo real por meio do sistema TennisViz, que fornecerá dados e análises em tempo real nos tablets disponíveis dos treinadores. Os treinadores podem consultá-los na caixa dos jogadores e usar os itens úteis para dar sinais aos tenistas durante a partida.