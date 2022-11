Onde pode ser visto na TV, a que horas, quando é, como funciona

Desenho na TV e streaming

sorteio dos playoffs Para a fase eliminatória de Liga Europeia Será realizado na segunda-feira 7 de novembro (a partir das 13h00) na sede da UEFA em néon (na Suíça) e será possível acompanhá-lo ao vivo no Sky Sport 24 e transmitido no Dazn, Sky Go, Now Tv e Canais oficiais da UEFA. Corridas programadas para ir 16 de fevereiro de 2023enquanto o retorno será 23 de fevereiro.

Quais são as equipes participantes da loteria?

Eles participam da loteria 16 equipes: Cada um dos oito segundos classificados na fase de grupos de Liga Europeia (Sorted) vai atrair um dos oito terceiros classificados da fase de grupos do Liga dos Campeões (não classificado).

Classificados (segundo na fase de grupos):

PSV (Holanda)

Rennes (França)

Roma, Itália)

União Berlim (Alemanha)

Manchester United (Inglaterra)

Midtjelland (Dinamarca)

Nantes (França)

Mônaco (Príncipe de Mônaco / França)

Sem classificação (“Futebol” da Liga dos Campeões):

Ajax (Holanda)

Leverkusen (Gernânia)

Barcelona, ​​Espanha)

Sporting Lisboa (Portugal)

Salzburgo (Áustria)

Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Sevilha (Espanha)

Juventus (Itália)

Desenhe os padrões e regras da partida

diferença mesma união (Como Roma e Juventus) eles não podem se enfrentar nas eliminatórias para a fase eliminatória da Liga Europa, que é o que eles esperam Corridas de ida e volta (O primeiro colocado jogará a partida de volta em casa.) A base extraterrestre foi removidaPortanto, as partidas que permanecerem no confronto duplo em relação ao número de gols marcados entre os mandantes da casa e os visitantes serão para eles tempo extra. Se o placar permanecer restrito após 30 minutos de prorrogação, ele passará para Pênaltis. Quem ganhar vai para preços (O sorteio está marcado para 24 de fevereiro.)