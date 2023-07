Morata, intriga: até a Juventus está dentro. Inter está na frente, mas não quer forçar a cláusula

Não seja pego com pressa, especialmente no meio de uma sessão de mercado. A pressa é má conselheira e no momento não parece ajudar os pretendentes de Alvaro Morata. E não é só Roma, Milan e Inter, porque desde ontem a Juventus também contratou o espanhol. E a grande novidade: após a apresentação, o chefe do distrito técnico da Juventus, Cristiano Giuntoli, juntamente com o diretor esportivo Giovanni Manna, embarcaram em um trem para Milão, para encontrar os agentes do jogador. Tudo isso aconteceu antes que a comitiva do espanhol se dirigisse ao Viale della Liberazione, para receber Marotta e Ausilio na sede do Inter. Mas a vertente não colapsa, porque a nível económico é um processo que nenhum clube pode fechar hoje nos termos do Atlético: o clube de Madrid exige o pagamento da cláusula de rescisão de 21 milhões de euros para permitir a saída de Morata. Sem negociações baixas, sem descontos: Alvaro tem uma etiqueta de preço pendurada no pescoço e quem quiser é só ir ao caixa pagar.

o novo desafio – A ação dos agentes é uma tentativa tangível de tentar agradar o jogador, que gostaria de evitar a saída da turnê sul-coreana com o Atlético de Madrid, que tem início marcado para segunda-feira. Então, faltam cinco dias a partir de hoje para encontrar uma solução. A Juventus tentará novamente, talvez já hoje, porque as duas equipes ligaram ontem, prometendo uma atualização rápida. Se o encontro com a Juventus esteve longe dos holofotes, o encontro com o Inter foi mais emocionante, devido à presença de câmaras de televisão por baixo do estádio. E na saída, o advogado Pepe Pozzo – o mediador – fez Milena: "Correu tão bem, não posso acrescentar mais nada." "Hassan" Pozzo é fruto da vontade do Inter de fechar para Morata rapidamente, mas nos termos do clube nerazzurri. que fez uma oferta de 15 milhões a serem pagos ao longo de vários anos e acredita que este é o único caminho a seguir no momento. Veremos se a Juventus (que sempre tem que vender primeiro) relança hoje ou se o Atlético decide aceitar a proposta do Inter até o final da semana, para que Morata pegue o avião para o Japão com Inzaghi e não para Seul com Simeon.