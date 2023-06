Sub 21 Campeonato da Europa Itália no campo / esporte / casa

A 24.ª edição do Campeonato da Europa de Sub-21 arrancou na passada quarta-feiratorneio disputado entre seleções europeias com a obrigatoriedade de colocar em campo todos os jogadores nascidos a partir de 1º de janeiro de 2000. Esta edição foi organizada por Romênia e Geórgiacom o primeiro ficando com duas cidades, enquanto os três últimos foram escolhidos: Bucareste e Cluj-Napoca para o estado romeno, enquanto Batumi, Kutaisi e Tbilisi foram escolhidos para a cidade georgiana.

Esta é a segunda categoria europeia organizada pela Roménia depois de 1998, e para o país de Khavisa Kvaratskhelia é a primeira. Além disso, é o terceiro Campeonato da Europa de Sub-21 a ser organizado por dois países, depois de Itália e San Marino em 2019 e Hungria e Eslovénia em 2021. O jogo de abertura foi Geórgia Sub-21 e Portugal Sub-21 2-0, que decorreu na quarta-feira. 21 de junho às 18h. No estádio “Boris Peshadze” em Tbilisi, enquanto A partida final será realizada no sábado, de 8 a 18 de julho, no estádio “Batumi Arena”, em Batumi.

O Campeonato Europeu Sub-21 é disputado a cada dois anos 16 seleções estão competindo por ela, divididas em quatro grupos, e cada grupo é composto por quatro seleções nacionais. Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para as quartas de final, depois para as semifinais e, finalmente, para a final, com o terceiro e quarto lugares terminando na final. Os quatro semifinalistas se classificam automaticamente para o torneio olímpico de futebol do ano seguinte.

Este ano, os semifinalistas que disputarão as Olimpíadas de Paris 2024 não serão quatro, mas três.já que a França se qualifica por ser o país anfitrião dos mesmos Jogos Olímpicos.

A Itália de Paolo Nicolato foi sorteada para o Grupo D, onde enfrentará o francês Sylvain Riboli, o norueguês Lev Gunnar Smirud e o suíço Patrick Rahman. A selecção nacional é a Alemanha, que venceu Portugal por 1-0 na final do ano passado, com um golo de Lucas Nmecha.

As duas seleções que mais venceram Campeonatos Europeus em sua categoria são Itália e Espanha, cada uma com cinco edições conquistadas: as italianas foram vitoriosas em 1992, 1994, 1996, 2000 e 2004; Os ibéricos venceram as edições de 1986, 1998, 2011, 2013 e 2019.

Os quatro grupos europeus sub-21 da Romênia e Geórgia 2023.

Grupo A: Bélgica, Geórgia, Holanda e Portugal

Grupo B: Croácia, Romênia, Espanha e Ucrânia

Grupo C: Alemanha, Inglaterra, Israel e República Tcheca

Grupo D: França, Itália, Noruega e Suíça

Abaixo está a lista de jogadores que Paolo Nicolato convocou. Os clubes lado a lado são os que os jogadores jogaram na última temporada.

1. Marco Carnischi de Cremonese

2. Giorgio Scalvini do Atalanta

3. Fabiano Baresi do Empoli

4. Samuel Ricci de Turim

5. Lorenzo Perola de Salernitana

6. Matteo Lovato de Salernitana

7. Salvatore Esposito de La Spezia

8. Sandro Tonali do AC Milan

9. Lorenzo Colombo de Lecce

10. Nicolò Rovila Monza

11. Pietro Pellegri Turim

12. Raul Bellanova do Inter

13. O destino de Udogie Udinese

14. Giorgio, cidadão de Modena

15. Caleb Okoli de Atlanta

16. Eduardo Bove de Roma

17. Wilfred Genonto, de Leeds

18. Matteo Cancelleri da Lazio

19. Elia Cabrel em Barry

20. Andrea Cambiasso de Bolonha

21. Fabio Meretti, jogador da Juventus

22. Stefano Turati de Frosinone

23. Niccolò Cambiaghi, do Empoli