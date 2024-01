Sinner: “Meu modelo é Federer, ainda tenho muito que fazer” – Tênis

“Meu modelo é Federer, mas ainda tenho muito que fazer.” No dia seguinte ao seu primeiro grande torneio, Jannik Sinner está a aproveitar o sol de Melbourne, tentando perceber que “o que fiz, só agora posso fazê-lo”.

O “dia seguinte” para o mais jovem vencedor do Aberto da Austrália desde o primeiro título de Djokovic é uma cerimônia de troféu no Royal Botanic Garden, em Melbourne.

Vitória em Melbourne: o último grande campeonato italiano do Panatta em 48 anos. O russo venceu por 3-2 (3-6/3-6/6-4/6-4/6-3). Saudando o concorrente russo: "Você merece, vai ganhar mais títulos". Parabéns também de Djokovic. Meloni: "Ele está escrevendo uma página de história que nos orgulha"

“Os 10 títulos de Djokovic? Não estou pensando nisso, é de outra série – diz ele – acho que ainda tenho muito a fazer. Federer sempre foi meu modelo, não só pela sua classe, mas pela forma como se apresenta ele mesmo. Ele mesmo: O importante é se cercar dos melhores. As pessoas encaram tudo com um sorriso.”

N.3 Meded com apenas 400 pontos. Azul é a corrida número 1 da Pepperstone ATP

Papa: Parabéns à Itália pela vitória do pecador



Durante a recepção hoje no Vaticano de uma delegação do Real Tennis Barcelona, ​​​​por ocasião do 125º aniversário da fundação do clube desportivo, o Papa Francisco, “de improviso” antes de continuar o seu pensamento, felicitou os italianos pelo vitória, ontem, no Aberto da Austrália, de Jannik Sinner. Segundo o site Vaticano News.

Lições de vida também podem ser tiradas do ténis, disse o Pontífice, sublinhando no seu discurso em espanhol que o desporto oferece oportunidades para “o crescimento de cada pessoa e de cada sociedade”. Francesco sublinhou que no ténis, que é uma modalidade individual ou de duplas e não uma modalidade colectiva, “o desafio entre os jogadores parece estar relacionado sobretudo com a vontade de superar o adversário”, mas “na realidade, desde a sua origem inglesa”, é uma expressão da abertura dos fundadores ao bem que pode vir de fora e do diálogo com outras culturas”.

Não apenas pecaminoso: o grande retorno do esporte italiano

“No tênis, como na vida, nem sempre podemos vencer Mas será um desafio enriquecedor se aprendermos, jogando com educação e de acordo com as regras, que não é uma luta mas sim um diálogo que inclui os nossos esforços e nos permite melhorar, afirmou. Os esportes são retratados não apenas como combate, mas também como diálogo. Há um diálogo que, no caso do tênis, muitas vezes se torna artístico.” Para o Sumo Pontífice, é uma educação que deve ser pensada de forma mais ampla, olhando para dentro de si mesmo. “Na quadra, como na existência, às vezes nos sentimos sozinho, outras vezes apoiado por aqueles que connosco jogam este jogo da vida – como observou -. Mas, mesmo quando jogamos “individualmente”, estamos sempre na presença do Senhor que nos ensina o significado do respeito, da compreensão e da necessidade de comunicação constante com os outros.

Por último, o Papa recomendou que o desenvolvimento humano e espiritual seja levado em conta antes de tudo no trabalho com as crianças no campo do desporto, “que sonham com um futuro desportivo com excelência”, porque “o desporto deve ajudar nisso”, e sublinhou que “necessidades de formação e não superáveis.” no seu crescimento integrado. Daí o apelo à formação dos jovens, daqueles que “podem aproveitar os valores do desporto em ambientes sociais complexos”, bem como daqueles que podem ter sucesso em competições de alto nível.

"Ele trocou as primeiras bolas com o professor de sua cidade natal: no inverno era treinador de esqui e no verão treinador de tênis. Até chegar à nossa escola de tênis aos oito anos, com seu professor de história de Brunico Heribert Mayer.

Spalletti: Quero falar com ele para absorver humildade e força



Luciano Spalletti planeja conhecer em breve Jannik Sinner, o jovem campeão de tênis que acaba de vencer o Aberto da Austrália. “Gostaria de conversar com o Siner, ele tem muita simplicidade e humanidade, um menino tranquilo que fez do trabalho e da humildade seus maiores pontos fortes – comentou hoje o comissário técnico da seleção nacional em Coverciano onde sentou-se no banco. “Gold é o treinador mais votado pelos companheiros – quero conversar com esse garoto, haverá coisas para absorver dele e todos sairemos mais fortes.”

A final do Open da Austrália atingiu o pico de 2,6 milhões de telespectadores na Euronews



O Eurosport alcançou o seu melhor resultado de sempre com a vitória vitoriosa de Jannik Sinner no Open da Austrália de 2024. O jogo histórico foi assistido por 2 milhões de espectadores (1.914.000) com uma quota de 18% (60% da quota pagante) e um pico de mais de 2,6 milhões de espectadores. (jogo às 13h31). No slot de transmissão, o Eurosport é o segundo canal nacional em audiência total depois da Rai 1.

Em particular, o quinto e decisivo grupo totalizou 2,4 milhões de espectadores com uma quota superior a 15%. O resumo da partida no Novi às 18h foi acompanhado por 576 mil telespectadores, 3,8% (pico de 961 mil telespectadores), colocando o canal em quinto lugar a nível nacional no período de transmissão.

Jannik Sinner em 2019, "O sucesso pode ser difícil de gerenciar"

