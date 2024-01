Saronno – “cCinco dias dedicados ao futebol e novas experiências são o que viveram no Campeonato Internacional IberCup “Muitos jovens árbitros de todo o mundo”: este é o acontecimento testemunhado por um jovem árbitro de futebol da divisão Aia de Saronno nos últimos dias.

Ao todo, cinquenta membros representaram Haia em Portugal, entre árbitros, assistentes e observadores de Ots e Cra, e empregados nas etapas de um torneio que incluiu inúmeras equipas do sector juvenil, desde sub-13 juniores a sub-19 juniores. . Para o projeto de arbitragem Erasmus, Dario Negro (árbitro Oates, 19 anos) trouxe Aya Sarono, Que participaram no torneio desde a fase de grupos até às meias-finais, e experimentaram os diferentes papéis quadrúpedes com os seus colegas de todas as nacionalidades, mesmo com recurso a auscultadores, beneficiando dos valiosos conselhos dos observadores que avaliaram as atuações nas provas técnicas nível. E a nível disciplinar, tático e desportivo. Em particular, tem sido uma fonte de crescimento para o networking com jogadores e dirigentes de equipas estrangeiras e de alto nível, como o Alto de Lisboa, equipa juvenil do Benfica, e o Villa Madrid, equipa juvenil do Real Madrid.

“A experiência foi formativa a nível da arbitragem, para as avaliações dos observadores da FIFA e da UEFA, e a nível pessoal, para as memórias e momentos recolhidos”, notaram de Haia Sarono.

