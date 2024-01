Gut Bahrami é perfeito! Brignone e Pacino não estão convencidos

Clique aqui para atualizar a transmissão ao vivo

Gigante começa babadores

10h32: Uma diferença muito grande para o norueguês Stigersund, que ocupa o sétimo e último lugar, 1:96 atrás dos italianos.

10h31: Stjernesund perde 43 centésimos

10h30: A neozelandesa Robinson está em segundo lugar, confirmando que gosta do contexto, da pista e da neve, e com um atraso de 59 centésimos, coloca-se atrás de Gut Bahrami. Agora Stigersund

10h29: Robinson perde em média 12 centésimos

10h38. O suíço Gut-Behrami está claramente na frente e sente o cheiro de uma reviravolta em Shiffrin, praticamente não comete erros e dá 67 centavos a Hector. Agora Robinson

10h37: Gut-Behrami tem uma vantagem de 12 centésimos no nível médio

10h36: Brignone, assim como Passino, também perdeu muito na final, terminando em terceiro, 16 centésimos atrás de Hector, mas na final poderia ter feito melhor. Ela fez uma defesa brilhante logo no meio do primeiro tempo, quando quase caiu no chão, mas conseguiu se levantar. Agora Jot Bahrami

10h35: Na etapa intermediária, Pérignon está à frente por 23 centésimos

10h34: O sueco Hector perde algo no final e passa para o primeiro lugar por apenas 9 centésimos sobre o totalmente recuperado Winkel. Agora Brinoni

10h33: Na etapa intermediária, Heitor tem vantagem de 22 centenas

10h32: A italiana Passino perdeu muito na final, pois cometeu alguns erros na última parte, está na segunda colocação com 55 centésimos de atraso e está difícil de se recuperar. Agora Heitor

10h32: Na etapa intermediária, Pacino tem 6h de vantagem

10h31: Tempo 1m01m25 para o norueguês Mowinkel, que não cometeu erros e não exagerou nas falas e na agressividade. Agora Pacino

10h30: Piscadela no portão

29/10: Faz sol em Kronplatz e a temperatura é de -1°C na linha de chegada

27/10: A primeira rodada será monitorada por Niels Coberger, a segunda rodada será monitorada por Magrius Andersson

10h25: Esta é a lista de largada para a corrida de slalom em Kronplatz:

1 425929 Mwinkel Ragnhild 1992 Sem chefe

2 299276 Pacino Marta 1996 Etta Salomon

3 506399 Hector Sarah 1992 Presidente da Suécia

4 297601 Brignone Federica 1990 Etta Rossignol

5 516138 Jot Bahrami Lara 1991 Sui Rais

6 415232 ROBINSON ALICE 2001 NZL SALOMON

7 426193 Stjernesund Thea Louise 1996 Noor Rossignol

8 426100 Holtmann Minna Fürst 1995 A Luz da Atomicidade

9 197651 Dirk Klara 1995 FRA Dynastar

10 56388 Liensberger Catharina 1997 Haute Rossignol

11 539909 Moltzan Paula 1994 EUA Rossignol

12 435334 Jasenica-Daniel Marina 1994 Paulo Atômico

13 56392 Gretsch Franziska 1997 AUT Chefe

14 298323 Jogia Sofia 1992 ETA Atômica

15 385116 Lutek Zrenka 2004 CRO Rossignol

16 56416 Shuaib Julia 1998 Haute Rossignol

17 56217 Brunner Stefani 1994 Atômico AUT

18 6536392 Ferido AJ 2000 EUA Prime

19 565401 BUCIK ANA 1993 SLO SALOMON

20 805009 Colheita Lara 2006 ALB Blizzard

21 516562 Rast Kamil 1999 Soi Presidente

22 56174 Hauser Ricarda 1993 Ott Fisher

23 56199 CAPAWERER ELIZABETH 1994 AUTO CABEÇA

24 516268 Selvagem Simon 1993 Sui Fisher

25 6295186 Platina ELISA 1999 Presidente do ITA

26 299383 Milesi Roberta 1996 ETA Dinastar

27 108461 Richardson Brett 2003 Can Dynastar

28 435432 Luczak Magdalena 2001 Paul Atomic

29 299363 Zeneri Aja 1996 Eta Salomon

30 516528 Millard Milani 1998 Sui Rossignol

31 426257 Kajsa Vickhoff 1998 mentiu e nenhum presidente

32 507011 Loveblum Hilma 2000 Camurça Cabeça

33 108077 CINZA CASSIDY 2001 PODE ATÔMICO

34 108420 Esqueça Ariane 2003 Lata Atômica

35 405138 Adriana Jelenkova 1995 Checa Voelkel

36 6295075 de MEA Lara 1999 ITA Fisher

37 426324 Monessen março de 2000 Nem Rossignol

38 565491 Dvornik Nega 2001 Lento Fisher

39 426187 Lysdale Christine 1996 Luz de Rossignol

40 299388 Bertani Louisa 1996 Paul Voelkel

41 516394 Sutter Yasmina 1995 Sue Stoeckley

42 516283 Ellenberger Andrea 1993 Sui Nordica

43 185475 Pekkalainen Erika 2001 Vin Atômico

44 507109 Aronson Elfman Hanna 2002 Suíço Rossignol

45 56373 Morzinger Elisa 1997 Haute Rossignol

46 6295352 Gisalberti Ilaria 2000 Presidente do ITA

47 197616 Alphand Estel 1995 Suécia Presidente

48 56315 Tropa Katarina 1996 Haut Voelkel

49 56253 Hooper Katharina 1995 Ott Fisher

50 206793 Dorigo Fabiana 1998 Engrenagem Atômica

51 108075 Bennett Sarah 2001 Can Rossignol

52 507155 NYBERG LISA 2002 SWISS FISHER

53 198253 McFarlane Caitlin 2002 FRA Rossignol

54 299624 Pirovano Laura 1997 Presidente do ITA

55 35222 Barozzi Farriol Francesca 1998 ARG Rossignol

23/10: A sueca já venceu aqui em 2022, vamos ver se ela consegue devolver a confiança que ganhou ao mesmo nível de dois anos atrás. Serão nove italianos no total, com Sofia Goggia retornando como campeã no slalom gigante depois de pular Jasna, e querendo continuar a tendência sazonal positiva. No entanto, Aja Zeniri e Elissa Platino querem continuar o crescimento que a neve tem visto na Eslováquia.

21/10: Quem esquiou bem em Cortina, mas sem colher todos os frutos plantados, é Marta Pasino. O Piemontês regressa à encosta, que particularmente adora, e se conseguir montar dois conjuntos de qualificação sem erros, certamente será muito difícil. Viemos de uma gigantesca área de esqui exclusiva para snowboard em Jasna, onde Sarah Hector dominou a competição.

18h10: A questão das ausências é fundamental, visto que Petra Vlhova também não estará presente no jogo, pois ficará fora de ação durante toda a temporada após sofrer uma lesão grave no gelo do seu estádio. Sem o americano e o eslovaco, é inegável que as provas técnicas da Copa do Mundo perderão a qualidade e dois campeões indiscutíveis.

10h15: Federica deve encontrar tranquilidade na corrida, aliviar a pressão e voltar a esquiar como fez tão bem em dezembro. O ano passado foi dominado por Mikaela Shiffrin, que como mencionado este ano não estará no portão.

10.12: Gott parece estar surfando nas nuvens, com seu habitual brilho artístico e insistência em economizar. Os suíços tiveram um desempenho muito bom, segundo a tradição, em Cortina, e podem ostentar o segundo lugar no Plan de Coron no ano passado. A suíça tentará, portanto, conquistar a sua primeira vitória no slalom gigante na neve no Tirol do Sul, enquanto Brignone já pode orgulhar-se do sucesso, tendo alcançado esta posição pela primeira vez no circuito principal em 2017.

10.09: Erta é um cruzamento imperdível para grandes escaladores, com acesso ao centro da cidade em San Vigilio di Marepe tornando tudo ainda mais cênico. Você conhece bem a ladeira, a primeira parte é cheia de solavancos que você tem que trabalhar, depois a parede que está entre as mais técnicas de todo o ano e o último nível onde você pode perder a corrida. A disputa pela camisa vermelha e pela Speciality Cup recomeça entre Gott e Federica Brignone, com a suíça liderando por 25 pontos após sete das onze provas programadas para a temporada.

10.06: A classificação geral foi reaberta repentinamente após o fim de semana em Cortina, infelizmente da pior maneira possível. A lesão de Mikaela Shiffrin não é tão catastrófica como se pensa, mas ainda não se sabe quando o campeão americano poderá regressar ao portão. Lara Gut-Behrami aproveitou muito ao conquistar o título Super-G, rebaixando sua classificação e se apresentando como uma das mulheres que conquistou a competição do dia entre os portões largos.

10h03: Depois de um fim de semana de três dias em Cortina para o Circo Branco que deu emoções e arrepios com algumas lesões graves que afetaram também a líder da Copa do Mundo Mikaela Shiffrin, que teve que parar algumas corridas, incluindo a corrida de hoje, nos mudamos para Kronplatz (Blan De Corones, ainda em Itália, para o já clássico slalom gigante na magnífica encosta da Erta.

10h00: Bom dia amigos da OA Sport e bem-vindos à transmissão ao vivo da gigante Kronplatz, válida para a Copa do Mundo de Esqui Alpino Feminino 2023-2024

