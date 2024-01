Assista à transmissão em direto do jogo Portugal-Itália Sub-19 0-1: Campeão Europeu Italiano!

Malta – Itália Sub-19 é campeã europeia! Vinte anos depois, os rapazes do Bolini deram-nos uma vitória histórica, novamente contra Portugal, como em 2003: o golo de Kayode na primeira parte foi decisivo, ao cabecear para casa o resultado de 1-0, que manteve até ao fim. Acompanhe tudo ao vivo.

23h10

A Itália levanta a taça!

Chegou o momento tão esperado: a Itália ergue o troféu ao céu! A alegria azul explode.

23h05

A cerimônia de premiação começa

Uma grande festa para a Itália: os suplentes entraram em campo após o apito final, Bollini e a sua equipa juntaram-se num abraço de imensa alegria e o resto do grupo festejou com um misto de lágrimas e sorrisos. E agora a cerimônia de premiação com entrega de medalhas e taças.

22h54

90'+5' – Acabou, a Itália é campeã europeia!

Apesar da excitação recente, com um remate de Herculano ao lado, a Itália reagiu e conseguiu, sagrando-se campeã europeia vinte anos depois da última vez.

22h49

90' – Serão 5 minutos de acréscimo

Itália defende e sofre, e Portugal pressiona: mais 5 minutos de acréscimo.

22h38

79' – Vignato vence dois gols

Misuri passa para Vignato, que para e chuta rápido, acertando o corpo do goleiro Ribeiro. Grande oportunidade.

22h34

75' – Dupla chance para Esposito

A Itália volta com uma chance dupla em poucos segundos que cai nos pés de Esposito, que primeiro encontra o rebote do goleiro e depois chuta fraco.

22h23

64' – Primeira substituição para a Itália

Num momento de dificuldade frente à Itália, Bollini interveio fazendo a primeira substituição: entrou Libani no lugar de Ndour.

22h20

61'- Milagre de Mastrantonio!

Portugal continua perigoso, um milagre de Mastrantonio nega o golo a Fernandes: um cabeceamento bonito e instintivo.

22h17

58'-Portugal está perto de marcar

A primeira verdadeira oportunidade de Portugal, que esteve perto de marcar: o remate de Gustavo Sá mudou de direção e acertou no poste.

22h12

53' – Grande serpentina de Vignato

Vignato pega a bola no meio do campo e começa a executar uma série de dribles e uma jogada serpentina o leva para a grande área, onde chuta sem encontrar o ângulo certo.

22h05

46' – início do segundo tempo

A partida recomeça com dupla mudança em Portugal, com a entrada de Preost e Fernandes.

21h47

45'+2' – Fim do primeiro tempo, Itália liderando

Após dois minutos de acréscimos, o primeiro tempo terminou. Excelente Itália, que construiu e encontrou a vantagem merecida aos 19 minutos com Kayode. Portugal cancelou até agora.

21h42

42' – Hasa está perto de marcar novamente

Haasa rematou repetidamente de longe, mas o médio Bollini errou o golo por centímetros.

21h37

37' – Al-Hasa é perigoso

Como é linda a Itália, chegamos novamente ao final, desta vez com Hasa, que bloqueou com o pé direito um chute de fora da praça. Portugal está em dificuldades.

21h34

34' – Reserva do Missouri

Segundo cartão amarelo da partida (o primeiro para Justo de Portugal): Missouri recebe cartão amarelo.

21h28

28' – Portugal pede pênalti

Mastrantonio sai para a área com a bola, então o impacto no avançado português é inevitável, que protesta: o árbitro permite-lhe continuar.

21h19

19' Gol da Itália, Kayode abre o placar!

Na quarta tentativa, a Itália passa: cruzamento para o segundo poste, onde Kayode chega na hora certa, penetra bem e cabeceia forte, fazendo o placar 1 a 0. O goleiro Ribeiro foi imperfeito e não parou o chute.

21h15

15' – Itália novamente com N'Dour e Esposito

A Itália segue em construção e Nadour tenta de fora da área, mas chuta alto. Depois foi a vez de Esposito, que cabeceou por cima do travessão.

21h09

9' – Que chance para Esposito com ajuda do Missouri!

Assistido por Missouri, um cruzamento da direita foi acertado e acertou Esposito no poste mais distante, mas ele errou no primeiro chute: a bola saiu ao lado.

21:00

1' – O início de Portugal e Itália!

Começamos, a primeira posse é de Portugal.

20h55

Hinos e a carga da Itália

O hino nacional é tocado com muita energia entre os meninos Bolini.

20h45

Está tudo pronto para a final

Quinze minutos e depois terá início o jogo final do Campeonato da Europa de Sub-19 entre Itália e Portugal, marcado para as 21h: está tudo pronto no Estádio Ta-Gly, em Attard.

20h30

Pollini: “Sem vingança”

Palavras do técnico Bollini após a final, relembrando a última derrota em 2003: “Depois daquela derrota na fase de grupos, a equipe fez um bom trabalho ao reiniciar tudo. Não é uma revanche, é uma final europeia.”. Leia tudo

20h15

Itália, última vez em 2003

A Itália não vence a Taça Juvenil desde 2004 e não comemora a Taça Sub-19 desde 2003. O adversário, então, é o mesmo esta noite: Portugal.

20:00

Formações oficiais

Portugal (4-3-3): J. Ribeiro; Esteves, A. Ribeiro, Brás, Márquez; Justo, N. Félix, Gustavo SA; H. Félix, R. Ribeiro, Borges. ct: Melero.

Itália (4-3-3): Mastrantonio. Missouri, L. Delavallee, A. Delavallee, Regência; Sentindo-se cansado, cansado, cansado; Kayode, Esposito, Vignato. ct: Selos.

Estádio Ta'Qali (Malta)