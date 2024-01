Pecador quando ele pode se tornar o número 1 do mundo

Corrida a quatro na liderança, Yannick terá poucos pontos para defender no saibro e poderá atacar na grama

“Paz” significa eternidade. Portanto, Jannik Sinner já conquistou um lugar entre os deuses do tênis. O fato de ser o jogador mais forte do planeta no momento é evidenciado pelos resultados: as dez vitórias consecutivas entre a Copa Davis e o Aberto da Austrália e as duas vitórias consecutivas contra o número um do ranking Novak Djokovic. A classificação, na verdade: tornar-se o número um do mundo representaria uma apoteose como a glória para a Raposa Vermelha, mas há jogadores que deixaram uma marca indelével ao vencer grandes torneios sem nunca chegar ao topo (Wawrinka, del Potro). Outros, como Rios, levarão consigo a marca número 1 pelo resto da vida, sem a coroa de pioneirismo.

Idéias erradas e emergentes – Yannick já conquistou alguns recordes italianos neste aspecto, porque nenhum dos nossos jogadores terminou o ano em 4º lugar (Panatta na sua mágica temporada de 1976 terminou em 7º lugar) e os 8310 pontos na classificação actual são sempre o máximo para um Jogador italiano desde a existência de… Classificação informatizada (1973), mas é claro que se as atuações e a qualidade de jogo permanecerem como as mostradas em Melbourne, o ataque à era Djokovic logo se tornará atual, com uma virada talvez decisiva Wimbledon: o falso campeão em Church Road, onde também chegou das quartas de final e semifinais de 2022 e 2023, e ao mesmo tempo o novo cabeça-de-chave número um, representaria um feito que o tornaria o maior atleta italiano de todos os tempos. Enquanto isso, depois da Austrália, os quatro primeiros colocados do ranking têm pouco mais de 1.500 pontos, o que é um forte vento favorável para os jogadores de pôquer dos gigantes que possuem esses valores artísticos e, portanto, espera uma batalha incomum pelo topo na temporada. Num futuro próximo, Sinner deveria defender 250 pontos para o Montpellier, torneio que venceu em 2023, mas com o cancelamento do Marselha na próxima semana, esses despojos desaparecerão sem que ele possa acrescentar mais nada à mistura. Ele expirará com 300 pontos na final de Roterdã (que perdeu há um ano para Medvedev) em meados de fevereiro, onde foi inscrito e retornará a campo após a vitória da Austrália. Em março, ele vencerá as semifinais de Indian Wells (360 pontos) e a final de Miami (600 pontos). No total, 1.510 pontos, certamente um tesouro óbvio, mas menos desgastante que três rivais: Alcaraz, segundo colocado no ranking mundial, traz a partir de 2023 vitória em Indian Wells, semifinal em Miami, sucesso em Buenos Aires e final no Rio de Janeiro (geral 1910 pontos); Medvedev defende a final de Indian Wells e suas vitórias em Rotterdam, Doha, Dubai e Miami (2.850 pontos). Neste contexto, ao final da oscilação americana em março, Jannik poderia ter como objetivo passar para outra posição e atacar o número 3. READ Beto é banido do mercado e Brenner

Cartas de Djokovic – Por enquanto, apesar da derrota no Aberto da Austrália, Novak Djokovic, o atual líder, pode sorrir: jogará em Dubai para melhorar a pontuação de 180 pontos das semifinais do ano passado, mas depois oportunidades tentadoras se abrirão para ele na Índia. Wells e Miami, onde não pôde jogar em 2023 devido a conhecidos problemas de vacinação. Isso significa que cada ponto que ele ganhar o classificará, sem nenhum descarte. Porém, ele terá que pagar suas contas mais tarde: 3.200 pontos pela vitória em Roland Garros e na final de Wimbledon. No entanto, no saibro, Sinner terá apenas alguns ases para jogar fora, exceto na semifinal em Monte Carlo. É verdade que o vermelho é provavelmente o deck mais difícil para ele, mas há um ano ele não era o jogador fluido e totalmente consciente do poder que é agora. Colete os tijolos para contornar os prados. A raposa vermelha está em uma missão.

