Inglaterra x Portugal Sub-21, onde assistir: Ray ou Sky?

Chegamos agora à fase crucial do Campeonato da Europa de Sub-21, com Inglaterra e Portugal a defrontarem-se num jogo decisivo. Veja aqui onde ver na TV e tudo o que precisa de saber.

Inglaterra – Portugal, quartos-de-final do Campeonato da Europa de Sub-21

A Inglaterra entrou na competição como uma das favoritas à vitória na final, graças ao elenco que possui, ao imenso talento e às boas perspectivas.

No terceiro grupo dominaram e terminaram o torneio com três vitórias em três, marcando seis gols e não sofrendo nada.. Isto reforça a sua posição como a melhor equipa nestes torneios europeus.

Porém, encontrará pela frente outra grande equipa: Portugal. No primeiro grupo, lutei para me classificar e Ele terminou a fase de grupos em segundo lugar Atrás da Geórgia está a verdadeira surpresa do torneio. Agora ele quer vencer a Inglaterra para provar que pode seguir em frente e conseguir uma passagem para participar dos próximos Jogos Olímpicos.

É definitivamente um dos jogos dos quartos-de-final mais interessantes desta edição, pois serão duas equipas bem equipadas e divertidas de ver jogar.

Inglaterra x Portugal, Campeonato Europeu Sub-21: pode ser assistido na TV e ao vivo

Inglaterra e Portugal são duas grandes equipas prontas para competir e qualificar-se para os quartos-de-final, que serão difíceis de esquecer. É também por isso que será um jogo imperdível e aqui é onde assistir na TV.

O desafio será visível ao vivo, gratuito e exclusivamente no Rai Sports No canal 58 do digital terrestre. Você também pode segui-lo ao vivo Jogando raiConectando-se ao site ou baixando o aplicativo oficial.

Quando e onde jogar

Acontece a partida entre Inglaterra e Portugal, uma das mais incríveis partidas das quartas de final do Campeonato Europeu Sub-21. Domingo, 2 de julho, às 18h, no Estádio Ramaz Shengelia em Kutaisi, Geórgia.

Inglaterra e Portugal são as escalações esperadas

Comparando duas equipas formidáveis, os treinadores fizeram as suas escolhas e aqui estão as possíveis escalações para o confronto Inglaterra-Portugal. Lee Carsley formará sua equipe no 4-4-2.

Johnson, Cresswell, Branthwaite e Thomas serão titulares contra Trafford. No meio do campo há espaço para Elliott e Palmer nas pistas e Skipp e Ramsey no meio. Avante, sinal verde para Atacante duplo formado por Madueke e Archer.

Mas Portugal jogará com uma formação 4-3-3. Na baliza estará Bale, que será defendido por Zé Carlos, Tavares nas raias e Penetra e Amaro no meio. No meio-campo, Dantas terá a companhia de João Neves e Samuel Costa. Conforme você avança, concentre-se na qualidade Chico Conceição, Fabio Silva, Pedro Neto.

Inglaterra (4-4-2): Trafford; Johnson, Cresswell, Branthwaite, Thomas; Elliot, Skip, Ramsay, Palmer; Madueke, Archer. CT: Carsley.

Portugal (4-3-3): Biel; Z Carlos, Pinitra, Amaro, Tavares; João Neves, Dantas, Samuel Costa; Chico Conceição, Fabio Silva, Pedro Neto. CT: Rui Jorge.

Previsão

Portanto, há grande expectativa pelos quartos de final do Europeu Sub-21, e não poderia ser de outra forma. Entre os jogos mais aguardados estão Inglaterra e Portugal. Uma partida que compara alguns dos prospectos mais interessantes do cenário continental.

Até agora, os ingleses pareciam simplesmente imparáveis, sempre venceram e convenceram e não querem parar agora. Os portugueses mancaram um pouco mais, mas em jogos importantes são sempre muito perigosos de enfrentar.

Ambas as equipas praticam um futebol muito pró-activo e divertido, pelo que promete ser um desafio emocionante. À luz do caminho percorrido até agora e dos progressos alcançados por este Campeonato da Europa, Segundo as principais agências de apostas, a Inglaterra é a favorita.

