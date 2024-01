Juventus, não apenas Alcaraz: De Bonaventura a Pereira tentando outro chute no meio-campo | Primabagina

lá Juve Ele não quer parar em Carlos Alcaraz. A importante jogada do meio-campo foi fechada e a turma de 2002 chegará originalmente do La Plata por empréstimo com direito a compra do Southampton (ele já fez consultas médicas na Inglaterra e amanhã deve ser em Turim), mas a Juventus também tenta dar mais um golpe para completar a divisão com um acordo de última hora, com a possível saída de Hans Nicolosi Caviglia. São dois arquivos propostos pelos mediadores e abordados por Giuntoli e Manna: Giacomo Bonaventura e Robrio Perea.

Boaventura – Negociar com florentino Para Giacomo Bonaventura é muito complicado principalmente pela vontade de Vincenzo Italiano de não perder o seu melhor jogador e, entre outras coisas, o único meio-campista ofensivo da equipe. O jogador tem um contrato que permanece em determinado estado: expira no final da temporada, mas uma renovação unilateral de um ano pode ser acionada ao atingir 70% de presença na temporada. A Juventus vai oferecer-lhe um contrato de 18 meses com uma opção que o jogador queira aceitar. Mas a margem económica para chegar a um acordo com Viola é difícil de preencher.

Pereira – É também por esta razão que a Juventus começou a avaliar a sua compra quase sem custos Roberto Pereira. Na Udinese Ele começa a não ser mais titular, já foi dispensado neste verão por um longo período antes de redescobrir um acordo com os Bianconeri friulanos e não dirá não ao retorno a Torino. O problema, também neste caso, é económico porque sem a saída de um jogador da equipa, a Juve não fará uma oferta de 3 milhões de euros a Pozos para libertar Tocumano. Duas ideias ligadas ao futuro de Nicolosi Caviglia, que tem muito mercado na Série A, incluindo o jogador do Salernitana, Sabatini, gostaria de regressar, mas pode ser o homólogo técnico que recorre à Udinese para abrir Pereira. Há margem e tempo, ainda 24 horas, para fechar.