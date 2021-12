O ex-parceiro o quer na liderança de seu clube

Andrea Pirlo integra a lista restrita de candidatos para substituir Jorge Jesus à frente do Benfica.

a Benfica Não tendo um bom tempo e futuro Jorge jesus No banco cada vez mais questionável. a as águias Estão em terceiro lugar no campeonato português, a quatro pontos do Porto e do Sporting, e acabam de perder por 3-0 nos oitavos-de-final no Estádio de Tassa, frente ao Porto. O sentimento entre o ambiente, a equipa e Jesus parece cada vez mais complexo e em torno do clube lisboeta, os primeiros nomes do plantel de banco já se estabeleceram: um dos mais frequentes é o nome Andrea Pirlo.

De acordo com o jornal espanhol ComoE Roy Costa Ele já teria entrado em contato com o ex-técnico da Juventus para saber sua disponibilidade: os dois eram companheiros no Milan e sempre tiveram um ótimo relacionamento. O chefe do Benfica parece convencido de que Pirlo pode ser o homem certo para dar nova vida à equipa.

E o clube da Lusitânia não foi o único a mostrar interesse pelo ex-treinador da Juventus: depois que o Barcelona o abordou para substituir Koeman, Pirlo viu seu nome ficar na mesma linha de Gênova e Spezia. Rosobli escolheu Shevchenko enquanto os bianconeri ainda não desamarraram Thiago Motta. O nome de Leipzig foi mencionado após a absolvição de Marsh, mas a bancada foi para Domenico Tedesco.

A nova vida do ex-Taiwo Milan começa do terceiro grau: “É um grande projeto”

Em sua primeira temporada real como técnico, Pirlo levou a velha senhora ao quarto lugar e conseguiu conquistar a Copa da Itália e a Supertaça da Itália. Tudo isso, porém, não foi suficiente para reafirmar.

Mas, para a bancada do Benfica, existem outros candidatos importantes para a comunicação social lusitana. Parece ser o mais confiável Paulo Fonsecaex-treinador da Roma; e o outro Nuno Espirito Santo, Ele foi recentemente demitido pelo Tottenham depois de julgamentos em Wolverhampton e Valência. O próximo jogo no Estádio do Porto comandado por Sérgio Conceição, que se realiza no dia 30 de dezembro, às 22 horas, pode ser decisivo para o futuro da sede do Lisbon FC.