Emirates News Agency – Mansour bin Mohammed recebe personalidades do mundo do futebol na 16ª Conferência Internacional de Esportes de Dubai

DUBAI, 26 de dezembro de 2021 (WAM) – Sua Alteza Sheikh Mansour bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Presidente do Conselho de Esportes de Dubai, deu as boas-vindas a figuras proeminentes do mundo do futebol na 16ª edição da Conferência Internacional de Esportes de Dubai, que acontecerá em Quinta-feira. 27 de dezembro, junto com o Dubai Globe Soccer Awards.

Organizada sob as iniciativas do Conselho Mundial de Esportes de Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a Conferência Internacional de Esportes de Dubai reúne os principais participantes do futebol anualmente desde 2006 para explorar maneiras de desenvolver e enriquecer o esporte em nível nacional, regional e internacional.

O xeque Mansour bin Mohammed destacou a importância do evento anual, que reuniu jogadores de elite, treinadores e tomadores de decisão do mundo do futebol.

A Dubai International Sports Conference dará início ao evento às 19h. Isso será seguido pelo Dubai Globe Football Awards, para homenagear personalidades e organizações de destaque no mundo do futebol em 2021.

O guarda-redes polaco e Bayern Munich Lewandowski também participou na Dubai International Sports Conference 2020, juntamente com o astro português Cristiano Ronaldo e a lenda do guarda-redes Iker Casillas.

Lewandowski também foi selecionado para o prêmio de Jogador do Ano da TikTok, junto com Benzema, Mbappe, Messi, Ronaldo e Salah.

A lista de selecionados para outros Dubai Globe Soccer Awards inclui: Esports Player of the Year: Al Dossary ‘Msdossary7′ Mossad, Nicholas 99 FC, Narsik, Roque, Tkeez Women’s Club do ano: Barcelona, ​​Bayern Munich, Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain – Jogador Germain do Ano: Alexia Butillas, Lucy Bronze, Jennifer Hermoso, Samantha Kerr, Lake Martins, Alex Morgan Defensor do Ano: Leonardo Bonucci, Trent Alexander-Arnold, Cesar Azpilicueta, Giorgio Chiellini, Ruben Dias, Antonio Rudiger Goleiro do Ano: Gianluigi Donnarumma, Edward Mendy, Thibaut Courtois, Emiliano Martinez, Manuel Neuer Clube Masculino do Ano: Chelsea, Al Ahly, Al Hilal, Atlético de Madrid, Flamengo Manchester City Diretor de Esportes do Ano: Begiristain Mujica, Piero Ausilio, Luis Campos, Roberto Olabi, Marc Overmars, Agente do Ano Técnico do Ano: Federico Pastorello, Jonathan Barnett, Jorge Mendes, Mino Raiola, Pini Zahavi Técnico do Ano: Roberto Mancini, Didier Deschamps, Hansi Flick, Josep Guardiola, Leon Al Scaloni, Thomas Tuchel, Equipe do Ano: Itália e Argentina n, Brasil, França e Marrocos. Traduzido por: Hussein Abu Ela.

