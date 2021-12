Salernitana, última hora para evitar a desclassificação. Lamb: “Se precisar, estou pronto”

O silêncio dos curadores, o pessimismo da administração e a atitude do ex-presidente Claudio Lotito que não sentiu necessidade de mandar ao menos uma mensagem de serenidade às massas que havia assegurado, por dez anos, apoio incondicional às massas . A equipe que ele liderou. No meio, interesses supostos ou reais não garantidos pelo agora famoso pagamento de depósito de 5% que permitiria aos compradores em potencial tirar vantagem de uma extensão de 45 dias para concluir o processo burocrático e comprar o Salernitana por um valor bem abaixo de 40-50. Milhões de colonos esperavam coletar no verão, mesmo às custas de expor o placar no torneio A. Ele resolveu em poucos dias a polêmica que vem acontecendo desde 10 de maio. lá em tempoDiante dos resultados alcançados por Salernitana (D para A com duas xícaras na frente), isso não foi um problema, mas a forma como Lotito e Mezzaroma, apesar de conhecerem as regras, têm procurado de todas as formas conquistar figuras importantes desde o clube foi vendido.

Mas quais são as hipóteses mais confiáveis? A equipe editorial da TuttoSalernitana entrou em contato com o tabelião Orlando e o empresário Francesco Agnello por telefone. A primeira é com a advogada Michelle alemão (cujo pai liderou Salernitana há vários anos), ele iria formular uma proposta aos curadores que considerasse adequados, mas até agora distantes dos pedidos originais. “Não há intenção especulativa, pelo contrário, queremos apenas evitar o cancelamento da nossa equipa preferida e depois vendê-la pelo preço de compra a um empresário sério e rico, sem cair nas inúmeras acumulações impostas pelos curadores”, diz a versão oficial. Por outro lado, Ângelo repetiu o que disse a alguns jornais locais: “Se me chamarem, estou pronto, sei que Domenico Cerruti está a trabalhar arduamente para envolver profissionais de alto nível que possam dar uma ajuda a Salernitana. ponto nenhuma pessoa séria vai vagar pelo campo, nós sabemos que os fãs estão preocupados. Amanhã é um dia importante. ” Sim, porque finalmente haverá a aprovação das demonstrações financeiras com a possibilidade em anexo de todos os interessados ​​terem acesso ao célebre data room que certificará o fecho com saldo positivo, não esquecendo que só a bilheteira arrecadou € 5 milhões na primeira rodada e que quando ocorrerem condições específicas, será Há um cheque da Lazio de mais de 10 milhões de euros pela venda do Akpa Akpro que ocorreu em junho de 2019.

Em segundo plano, a pesquisa permanece mais do que tangível para a empresa suíça Implenia: em cima da mesa estão € 25 milhões, com cinco jogadores liberados da suspensão, Fabrizio Castori retornando no lugar de Stefano Colantono e o desejo de persuadir Walter Sabatini a herdar a vaga. De des Fabiani. Nessas horas, através de um vídeo postado nas redes sociais e seguido por milhares e milhares de pessoas, alguns profissionais se revelaram na primeira pessoa para confirmar o que vos falamos semanas atrás. Especificamente foi Sandro CostabelE perto demais de algum meio para negócios e por motivos pessoais, para enfrentá-lo tentando avaliar a situação. “Não trabalho para a Implenia e não faço parte do consórcio que está a comprar o clube. Aqueles que me apresentaram como assessor externo da empresa erraram. Estou simplesmente em excelentes relações com um profissional que faz parte de um banco importante e está tentando envolver as partes para fechar o negócio. Não será fácil, mas a Implenia está tentando ”, disse ele em nota publicada em jornais locais. Não há grandes novidades sobre o Fundo de Luxemburgo liderado por Francesco Di Silvio, que, até poucos dias atrás, havia confirmado que uma garantia de € 40 milhões estava pronta, apenas para se esconder atrás de um silêncio da imprensa que não era um bom presságio. O co-apresentador do Platinum Square, Edoardo Stanchi (que colaborou na construção da confiança no verão), confirmou que os fãs terão boas notícias em 29 de dezembro.

E a equipe? O senhor Colantuono tem horas calculadas mesmo em caso de milagre ao extremo, a menos que o Consórcio prevaleça, Cerruti será absolvido em favor do ex-técnico. Há algum tempo, vários jogadores de futebol pediram aos promotores que mudassem a atmosfera enquanto olhavam ao redor. Acima de tudo, Djuric, Ribery, Simi e Mamadou Koulibaly, enquanto na entrada tudo parou claramente e as negociações com Cristiano Lombardi pararam. As chances de vender o Salernitana até 31 de dezembro diminuíram agora, mas amanhã pode ser a última chance de deixar de lado posições e orgulho e fazer com que os curadores reconsiderem as ofertas que chegaram, no entanto, em meses. Em 5 de dezembro estava esgotado, então algo parecido cheirava a sol pelo inflexível FIGC e governador da Campânia, Vincenzo de Luca, tentando aprofundar a história. Enquanto isso, fãs indefesos assistem a esta última semana de sonho apaixonado de viver uma véspera de Ano Novo esportiva enquanto você fala baixinho.