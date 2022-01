Australian Open, Berrettini nas semifinais: o desafio com Nadal

Matteo Berrettini viaja para as semifinais do Aberto da AustráliaA primeira rodada do Grand Slam desta temporada, que acontece nas quadras duras do Melbourne Park. O romeno de 25 anos, 7º do mundo e do ranking, derrota o francês de 35 anos. Gael Moonves20º no ranking ATP e 17º no sorteio com uma pontuação de 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2 três horas e 49 minutos depois.

Berrettini enfrentará o espanhol de 35 anos nas semifinais Rafael Nadal, número 5 do mundo e em sexto lugar. Ibri venceu o canadense Denis Shapovalov por 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3. Na sexta-feira, será realizada a revanche das semifinais do US Open 2019, que o espanhol venceu em 3 sets e é o único precedente entre os dois grupos.

“Foi outra grande luta, e eu fiz de novo. No terceiro set eu pensei que tinha a luta e depois me vi no quinto… pedindo ao meu corpo para fazer um esforço extra. E estou muito feliz”, diz Berrettini ao final do encontro com Monfils.

“Repito no terceiro set que não usei meus dois pontos de parada e vi o que aconteceu: o tênis é assim – acrescenta -. Também em Nova York em 2019, passei Gail e depois conheci Rafa. Desta vez ele também jogou cinco sets. Ele terá que descansar, mas definitivamente tem experiência. Mais do que eu. O que devo fazer amanhã? Vou ficar no meu quarto para descansar e assistir Tsitsipas-Sinner: Sou muito amigo de Stefanos, mas é claro Vou animar Janek.”