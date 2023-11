Jannik Sinner e o vídeo viral com Pietrangeli: gesto no palco

Geada entre Nicola Pietrangeli, Ex-campeão e embaixador do tênis italiano em cerimônia de premiação Finais ATP Turim. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, Pietrangeli entrou em campo para posar para as fotos habituais com Sinner. Porém, o campeão italiano manteve a calma e a geada começou justamente no momento mais importante de todo o torneio. Pietrangeli nunca usou palavras gentis Yannick Siner E para os microfones Dia das ovelhasO ex-campeão italiano acrescenta ainda mais ao fazer uma estranha comparação entre os troféus que conquistou ao longo da sua longa carreira e os oferecidos pelo jovem errado: “Ele é mais forte ou eu sou? É uma comparação que não pode ser feita. ” “Direi mais que o Sinner ganhou 4 ou 5 campeonatos e eu ganhei 48 campeonatos, mesmo que nem todos tenham sido muito importantes. Aqui falaremos deles…” Em seguida, o próprio Pietrangeli acrescenta: “O pecador foi muito bom, tem 22 anos, tem 10 anos para vencer, e basta parabenizá-lo. Ontem depois da cerimônia de premiação, eu disse a ele: ‘Muito bem, você tem toda a sua vida pela frente.'” “Ele realmente não estava triste.”

E à pergunta “Como comentarista de Finais Nitto Panatta ou Bertolucci é melhor?” Pietrangeli responde assim: “Adriano faz na minha opinião como eu faria, como torcedor, casual. Bertolucci provavelmente é mais falante, mais profissional”.

Falando sobre tênis e política, Pietrangeli acrescentou durante a transmissão ao vivo: “Não acompanho política, mas posso dizer que a única pessoa de quem gosto é Geórgia Meloni“. De que ponto de vista? “Não politicamente, mas porque ela é uma mulher com bolas quadradas, como se diz em Roma, o que você gostaria de dizer a alguém assim?” Por fim, ele compara o nome do primeiro-ministro ao nome de uma ex-campeã: “Ela poderia ser uma tenista como Fausto “Gardini”.