Portugal e França primeiro, surpreendendo a Albânia. A história do Luxemburgo

O Euro 2024 está a começar a tomar forma. Até ao momento, 17 equipas conseguiram bilhete de qualificação para o Campeonato da Europa que se realizará na Alemanha no próximo mês de Junho. Além da seleção alemã, anfitriã e, portanto, qualificada de direito, entre segunda-feira, 20, e terça-feira, 21 de novembro (com apenas um jogo disponível), as restantes três vagas serão atribuídas através da fase de grupos, com mais três equipas a entrar. através das eliminatórias. Entre os melhores terceiros colocados ou vencedores dos torneios da Liga das Nações. Aqui está a situação grupo por grupo.

grupo A

Tudo foi decidido no Grupo A, com a qualificação de Espanha e Escócia. A Noruega de Haaland foi eliminada, o que foi algo surpreendente, mas o treinador do Kvaratskhelia, Gerogia, também não fez nada.

Espanha 21 (qualificada)

Escócia 17 (qualificada)

Noruega 11

Geórgia 8

Chipre 0

Grupo B

Tudo é fácil para a França no Grupo B, que lidera o grupo na primeira posição contra a Holanda.

França 21 (eliminatória)

Holanda 15 (eliminatórias)

Grécia 12

Irlanda 6

Gibraltar 0

Grupo C

Com a Inglaterra garantindo o primeiro lugar, o segundo lugar para a Alemanha 2024 será concedido ao Leverkusen esta noite. Um empate será suficiente para a Itália se classificar para o próximo Campeonato Europeu.

Inglaterra 19 (qualificada)

Itália 13

Ucrânia 13

Macedónia do Norte 7

Malta 0

Grupo D

A Turquia voa sob o comando de Vincenzo Montella, já tendo se classificado para a fase de grupos do Campeonato Europeu de 2024. Ainda não foi atribuído o segundo passe, que foi disputado entre Croácia e País de Gales.

Türkiye 16 (qualificado)

Croácia 13

País de Gales 11

Armênia 8

Letónia 3

Grupo E

A Albânia foi surpreendida no quinto grupo. A região dos Balcãs já garantiu a passagem para o Europeu, com a República Checa e a Polónia, liderada por Lewandowski, a competir pela qualificação direta.

Albânia 14 (eliminatórias)

República Tcheca 12

Polónia 11

Moldávia 10

Ilhas Faroé 1

Grupo F

Está tudo decidido no Grupo F, com Bélgica e Áustria de Lukaku confirmadas para viajar para o Euro 2024. Suécia eliminada

Bélgica 20 (eliminatórias)

Áustria 19 (qualificada)

Suécia 10

Azerbaijão 7

Estônia 1

Grupo G

Hungria e Sérvia são os finalistas do Grupo G.

Hungria 18 (eliminatórias)

Sérvia 14 (eliminatórias)

Montenegro 12

Lituânia 6

Bulgária 3

Grupo H

O Grupo H ainda é incerto, pois a Dinamarca já tem certeza da classificação, enquanto Eslovênia e Cazaquistão disputam o segundo lugar.

Dinamarca 22 (qualificada)

Eslovênia 19

Cazaquistão 18

Finlândia 15

Irlanda do Norte 6

São Marino 0

O primeiro grupo

A surpresa do primeiro lugar da Romênia no Grupo A, à frente da Suíça: ambas estarão na Euro 2024.

Roménia 19 (eliminatórias)

Suíça 17 (eliminatórias)

Israel 12

Kosovo 11

Bielorrússia 9

Andorra 2

Grupo J

Portugal domina o Grupo Dez e qualifica-se com total de pontos para o próximo Campeonato da Europa. A Eslováquia também comemora, enquanto Luxemburgo busca um final feliz nas eliminatórias.

Portugal 30 (qualificado)

Eslováquia 22 (eliminatória)

Luxemburgo 17

Islândia 10

Bósnia e Herzegovina 9

Liechtenstein 0

