F1, GP Las Vegas 2023: sucesso e fracasso. Leclerc é excepcional, a McLaren está falhando, a FIA não está no nível exigido

promoção

Carlos Leclerc: Ele é o grande protagonista desta semana em Nevada. O piloto da Ferrari se destacou na (única) sessão de treinos livres de sexta-feira, mostrando bom ritmo de corrida e uma sessão de qualificação de alto nível. A primeira posição veio por distração do piloto da Ferrari diante de seu companheiro Carlos Sainz, que então foi penalizado injustamente. Na corrida, é provavelmente a melhor versão da Ferrari 2023, superando até a versão de Singapura quando conquistou a vitória: desta vez também a sorte deu as costas ao Mónaco, pois o safety car entrou na pista na hora errada e foi penalizado em comparações entre os Red Bulls. O principal arrependimento pode ser o começo nada ideal, mas no geral ainda foi um ótimo fim de semana.

Max Verstappen: Uma vitória mais suada do que de costume, mas conquistada pelo holandês com muita autoridade e classe. Um daqueles anos em que cada episódio vira de lado: nem a penalidade de cinco segundos após a largada e o contato com Russell o afetaram. Depois de um sábado nada brilhante, o tricampeão mundial conseguiu revidar na corrida no momento certo: ele tem 53 vitórias como Sebastian Vettel e seu nome está crescendo na história da Fórmula 1.

Esteban Ocon: Uma corrida fantástica para o francês dos Alpes. A partir de 17º, alcançou um quarto lugar que parecia completamente inesperado às vésperas da corrida: também foi recompensado com safety cars que são excelentes curingas para tirar do baralho, mas depende da qualidade do piloto saber como aproveite-os. Posições favoráveis.

Passeio de lance: Provavelmente a melhor corrida da temporada também para o canadense. A Aston Martin parecia ser um tanto competitiva novamente, ao chegar a um impressionante quinto lugar a partir de 14º, trabalhando para colocar Sainz, Hamilton, Russell e seu companheiro de equipe Alonso atrás dele. Uma bela resposta depois de uma etapa central da temporada cheia de dificuldades e críticas.

falhar

McLaren: Grande decepção neste fim de semana. Não há ritmo nem na qualificação nem na corrida, mostrando limitações óbvias especialmente nas retas. Piastri tenta se manter em pé, fazendo uma boa corrida antes de voltar devido ao contato com Hamilton e terminar em 10º. Norris ainda acaba no hospital devido a um problema técnico que o faz bater na parede após apenas três voltas. Um pouco de velocidade de corrida, um pouco de sorte, um pouco de confiabilidade: um fim de semana inesquecível.

Mercedes: Não é um ótimo fim de semana para os Silver Arrows. Hamilton enfrenta um problema ao não passar a segunda seção na qualificação e liderar uma corrida complicada por trás, já que Russell larga do quarto lugar e confirma sua posição na pista, mas fica em oitavo devido a uma penalidade boba que recebeu devido ao contato com Verstappen. Menos consistência em relação à Ferrari: Em Abu Dhabi será preciso mais para defender o segundo lugar no Campeonato de Construtores.

Federação Internacional do Automóvel: A Federação Internacional provou a sua inadequação pela milésima vez. Comece o fim de semana para esquecer com a tampa do bueiro estourada. Quem paga o preço é Carlos Sainz, que destruiu seu carro e foi obrigado a trocar a bateria. Em vez de conceder a isenção, a Federação Internacional de Automobilismo decidiu punir o espanhol com dez lugares no grid de largada sem culpa sua ou da equipe. Gestão desastrosa e falta de flexibilidade para lidar com esse tipo de situação.

