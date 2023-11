Sérvia vence com passe, e Bélgica, Portugal e Espanha vencem

Mais um dia de competição em relação Qualificação para o Campeonato da Europa de 2024 Que será realizado em Alemanha próximo verão. Hoje foi um bom domingo Nove jogos agendadosValido paraOntem Dos papéis preliminares. Aguardando os jogos de amanhã e terça-feira, que fecharão o quadro da lista de classificados diretos para a fase final do evento continental, Hoje a Sérvia pôde comemorar a passagem da rodadacom que Empate 2-2 No Bulgária Ele obteve uma autorização de entrada na Alemanha.

E a crença de que a equipe treinada por Dragan Stojkovic foi comprometida Seja pego bem no limite. Balcãs, por um momento no segundo tempo, Eles estavam em posição de eliminá-losuma vez que caíram com a Bulgária, em vez disso a montanha negra Eu fui capaz de assumir a liderançaHungria: A seleção húngara, graças ao super-herói Dominik Szoboszlai, conseguiu superar o adversário para Termine o grupo G no topo E leve-a para casa 3-1 Sucesso.

Ao mesmo tempo, os dois últimos desafios ocorreram Grupo FFoi necessário apenas determinar a ordem em que a Bélgica e a Áustria avançariam para a próxima fase. No final, os belgas venceramque com A Seco 5-0 Cortado paraAzerbaijão Ocupa o primeiro lugar no grupo liderado por A A versão monstro de Romelu Lukakuautor Quatro gols nos primeiros 45′. Na outra partida, Suécia Obtém uma vitória platônica sobreEstônia Com um placar de 2 a 0.

Passamos aos jogos disputados às 20h45, Vamos começar pelo grupo A. lá Espanha Uma jornada quase perfeita termina com uma declaração Geórgia Por 3-1. Para os ibéricos na baliza Le Normand E Ferran Torres, além do gol contra de Luchushvili, embora a notícia mais importante seja, infelizmente, a suspeita de ruptura do ligamento cruzado do joelho direito de Javi. Gols e exibição em Glasgow entre Escócia E Noruega: A partida entre os britânicos e os escandinavos Termina 3-3.

Por fim, fechamos o resumo com o grupo J. o Portugal Conseguir obter o feito Dez sucessos em tantos jogosCom uma vitória por 2 a 0Islândia Colocar um ponto de exclamação no desempenho excepcional da selecção portuguesa graças aos golos que marcou Bruno Fernandes E Ricardo Horta. lá Eslováquiajá classificado, passa 2 a 1 em campo Bósnia e Herzegovinaenquanto o Luxemburgo Ganhou por 1-0 Liechtenstein.

Foto de : La Presse