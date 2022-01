A Euroliga, Olympia Armani Milano-Zalgiris 65-58, a quarta vitória consecutiva.

Excelente atuação defensiva para Messina, que venceu os lituanos por 65 a 58 na 23ª rodada do Fórum!

A corrida AX Milano continua na Euroliga. O pôquer vermelho e branco cai de vitórias consecutivas perguntando a Zalgiris, 65-58. Sem brilhar na frente do campeonato, Olympia agarra-se a uma defesa soberba: o génio de Rodriguez, Daniels e Hall fazem o resto.

Raça – O melhor início de partida é o Zelgiris que aproveita a aceleração de Lykavicius, 2-7 após dois lances livres de Blazevic. Olimpia tenta encontrar suas longas partes, e os anfitriões são liberados com o primeiro episódio de Hall, 4-7. O ataque vermelho e branco finalmente encontrou um ritmo, Delaney e Daniels abriram o festival de triatlo, marcando 10. Sempre Daniels em chamas No final da Parte Um, os lituanos ficaram e, apesar dos cursos limitados, contribuíram com Miniotas e Cavanaugh, 20-20.

Rodríguez mudou a inércia do desafio, o campeão espanhol descontrolou os convidados e deu uma excelente assistência a Hines, 26-20. Os comandados do técnico Zdvoc não desistem, aproveitando a vitalidade de Lekavicius, Datome mantém o Milan na frente com uma cesta de três pontos de escanteio, 30-25. A franja de Olimpia foi fermentada quando ele mordeu a defesa, e Melli também ganhou a ação de quebra mais um 9 no intervalo, 39-30. Depois de uma longa pausa como convidado com o habitual protagonista de Lekavicius, o plantel do treinador Messina não desmoronou e mantém-se firme na liderança, 43-35.

Sem exagerar, mas com muita paciência, o ataque vermelho e branco amplia a vantagem com o pivô Hall-Daniels na pista, 48-36. É o ombro que já parece decisivo, dois truques de Rodriguez que levam a um novo surto para o anfitrião, 54-40. Não há orgulho em Zalgiris tentando permanecer na corrida, o impulso de Lekavicius não para, triplicado por Cavanaugh e Milaknis para o novo menos 8, 59-51. Os lituanos que desperdiçam quatro posses consecutivas para voltar a menos 5, o Milan respira e é penalizado com Heinz, 61-51. A equipe verde e branca ficou sem combustível, AX lutou no ataque, mas desliga sem lutar graças a Hall. READ Uma foto do Napoli, campeão do Inter Winter - RSI Swiss Radiotelevision Milão: Daniels E. Hall 12, Rodriguez 10 Zalgiris: Blazevic Lykavicius 13, Kavanaugh 10

28 de janeiro de 2022 (alteração em 28 de janeiro de 2022 | 23:02)

