Hóquei, l’Amatori vince anche na Europa

Netto sucesso por 4-1 sul La Vendéenne con tripletta di Mendez nella terza giornata di Eurolega

Una vittoria convincente, che serve a tenere l’Amatori ancora in corsa per il passaggio del turn. Eu giallorossi vincono 4-1 contro il La Vendéenne nella terza giornata di Eurolega, portandosi a quota 4 punti in class. Um resultado importante em toda a luz do 3-3 maturado em Portogallo em Tomar e Trissino, que rende mais equilíbrio na situação do agrupamento. Partida ostica controla uma forma transalpina molto fisica, grazie grazie alla tripletta de Mendez e alla rete de Greco, com um Torner aspirado e um Grimalt em grande espoleta. Por l’Amatori il tempo di riposare sarà pochisimo, perché il prossimo appuntamento in campionato per i lodigiani è previsto già mercoledì sera, quando al “PalaCastellotti” di Lodi chegou il Vercelli.

