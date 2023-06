Juventus, é um dia bom: boas visitas, torcida em um vídeo violento | primeira página

Chegou o dia de Timothy Weah. Chegado a Turim, o lateral americano está hoje pronto para fazer exames médicos e assinar um contrato que o vinculará à Juventus até 30 de junho de 2028. Cerca de 12 milhões irão para o Lille. Entre a parte fixa e o bónus, é pago ao longo de vários anos. No entanto, para o anúncio oficial teremos que esperar um pouco mais, a menos que os planos mudem, chegará no sábado, 1º de julho, enquanto entre hoje e amanhã a Juventus celebrará Juan. Quadrado: Seu contrato termina amanhã, e o colombiano sai após 8 anos, 11 campeonatos e 314 partidas. Em seu lugar, Wea o pegou. Acompanhe sua estreia na Juventus no Calciomercato.com.

15h45 – Tim Weah será um novo jogador da Juventus nos próximos dias. Ele optou por vestir a camisa 22.

15h30 – Tim Weah terminou medicina na JMedical. Em sua partida, ele deu autógrafos e tirou fotos de muitos fãs presentes.

11.00 DA MANHÃ – Até o perfil oficial da Juventus menciona o primeiro encontro entre Weah e seus novos torcedores

9:30 – Weah chegou ao J Medical: imediatamente uma alegria e uma ovação de pé para ele. O americano cumprimenta os torcedores que oraram por ele, dá alguns autógrafos e se prepara para os exames médicos.

9h15 – As expectativas são crescentes para Timothy Weah: O jogador deve chegar em breve. Já fez uma centena de fãs.