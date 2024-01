Aqui estão as datas e programa

Roma – A Roma está pronta para o quarto estágio em Portugal. O clube decidiu voltar Algarve Para permitir que Mourinho prepare a equipa para a temporada que terá início no dia 20 de agosto com o primeiro jogo do campeonato frente ao Salernitana. Depois do cancelamento da digressão na Ásia, os dirigentes da Roma estudam há muito um possível local de preparação no final de julho: a escolha recaiu novamente sobre o Algarve. A partir de sábado, 22 de julhoprovavelmente até domingo, 30 de julho.

Mercado de transferências da Roma: gols, quem fica e quem sai. O papel da bolsa depende do papel

Programa de verão de Mourinho e Roma

Sim, do Algarve, mas numa ordem diferente face aos dois últimos verões e ao passado mês de Dezembro (durante o Mundial): De Albufeira – que receberá outros clubes nessas datas – A Roma deverá deslocar-se para Faro A cerca de 45 quilómetros do local anterior. A solução foi encontrada no último minuto Depois de abandonar a longa viagem à Coreia, bem como o amistoso em Cingapura contra o Tottenham. Mas os preparativos da equipe também antecedem os acordos comerciais, e esta longa viagem à cidade-estado asiática teria afetado a parte final do trabalho de pré-temporada.





Conheça o calendário de Roma 2023/2024





Roma, amiga de Toulouse

A partir de segunda-feira, a equipe iniciará seu campo de treinamento em TrigoriaCom treinos esportivos e táticos, além de alguns amistosos contra times locais. Na manhã do dia quinze, por exemplo, Roma receberá Boreal em Fulvio Bernardini Para um passeio amigável à porta fechada. Os amistosos contra seleções da categoria entre Portugal estarão marcados para os primeiros dias de agosto. Um teste está marcado para a França contra o Toulouse em 6 de agostoDepois, o habitual amistoso no Olímpico para apresentação do time. Em suma, o programa de verão começa a tomar forma e a Roma está pronta para iniciar os preparativos para a nova temporada.