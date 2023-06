Vai depender do resultado da final da Liga Europa

José Mourinho parece cada vez mais distante da Roma: a poucas horas da final da Liga Europa, uma bomba de mercado atinge o futuro do treinador português.

“Falei com os capitães do meu país e eles me perguntaram se eu ficaria, mas contei a verdade. Eles não vão dizer, mas sabem exatamente o que penso. Com a Inter fiz tudo com o Real, aqui não t ter a comunicação com outros clubes. Agora só penso em nós.” Então ele falou José Mourinho Na conferência de imprensa na véspera Final da Liga Europeia entre Roma E Sevilha. Assim, o treinador português respondeu a uma questão sobre o seu futuro, já que há várias semanas se fala cada vez mais na sua saída à medida que a próxima época se aproxima.

O Special One tem contrato com o Giallorossi até 2024, mas por algumas semanas parece cada vez mais claro que existe algum desentendimento entre o treinador e o clube quanto ao planejamento futuro. Após a vitória sobre a Sampdoria, por exemplo, o técnico da Roma se expressou na coletiva de imprensa: “Quanto ao que está escrito sobre mim, a única coisa que posso dizer é o que disse na rápida entrevista: só falo do meu futuro, do meu estado de espírito em casa, e às vezes nem falo em casa, fale com amigos, camaradas, jornalistas. Mais tarde, se nosso CEO disser Berardi há alguns meses, ele tem certeza que ficarei, essa é a explicação dele. Se desta vez o Sr. Zazzaroni disser o que disse, essa é a sua explicação. Não estou falando a ninguém. A situação é clara. Do ponto de vista contratual, ainda tenho mais um ano de contrato. Futebol “É futebol, e às vezes os contratos não são o mais importante. Está tudo bem, está tudo bem, o próximo O jogo é sempre o mais importante. Os jogadores da Roma merecem que não sejamos apenas profissionais, precisamos de mais.”

Palavras que soaram mais do que sinos de alarme na platéia Giallorossi.

A poucas horas do pontapé de saída do jogo mais importante do ano para a Roma, chega uma verdadeira bomba de mercado da França e do Brasil, que diz respeito a uma especial: José Mourinho prepara-se para ser treinador do clube. Paris Saint Germain.

Conforme relato de Paulo Vinícius Coelho UOLAs negociações devem começar após a final da Liga Europeia: se o português vencer a taça, as chances de vê-lo em Paris no ano que vem “serão de 110%” e se perder cairão para 80, mas em qualquer negociação que muitos levem É garantido.

O general manager da Roma também falou sobre o futuro de Mourinho, Tiago Pinto, que trabalha na comunicação social Português Sichnoticias Ele afirmou: “O nosso trabalho não pode ser julgado com base no resultado desta final. Ainda temos muito que fazer por este clube. Sabemos que o futebol por vezes apresenta surpresas e nunca podemos garantir a 100% o que vai acontecer no futuro, mas a partir Do meu lado a intenção é continuar a trabalhar em conjunto. Mo É uma pessoa muito exigente que, apesar de ter 60 anos e 26 títulos, continua a trabalhar com a mesma ambição e garra de quando tinha 30 anos.”

Mourinho não vai estar no banco para o último jogo do campeonato porque viu o cartão amarelo nos últimos minutos da derrota para a Fiorentina: nisso, muitos viram mais uma pista de uma possível despedida da Roma enquanto outros estavam nervosos apenas por perder um jogo depois de levar isto. Liderança.

No momento, não há reações reais a esses rumores e apenas temos que esperar alguns dias pelo futuro de Mourinho.