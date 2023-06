Cocciaretto pede o caminho a Waltert, pois Paolini está lá Danilovic

Ele discute com bandagens, lê notas nas mudanças de campo, na verdade não joga no topo, mas … “quem se importa”! Pela primeira vez Elisabetta Cocciaretto fez o passe para a terceira curva em Roland Garros, O segundo Grand Slam de 2023, Correndo na argila vermelha parisiense (Jackpot 49.600.000 euros). Para as Marches, esta é a primeira qualificação da terceira rodada em um nível importante.

22 anos de Fermo, 44 WTA, por hora e minutos de jogo, Ele tem derrotado na segunda rodada por 62 63, Em menos de uma hora e meia de jogo, suíça Simona Walter, nº 128 do ranking, foi promovido das eliminatórias em seu primeiro grande sorteio parisiense. Entre os números mais interessantes 6 pontos de 6 foram convertidos em azul (Sua adversária converteu apenas 2 de 8) e 6 faltas duplas da suíça (nenhuma do nada).

Apenas um precedente entre os dois com Elisabetta, que venceu o jovem de 22 anos de Chur em dois sets nas quartas de final do ITF $ 60.000 em Grado no ano passado. Eli passa por muita coisa o primeiro grupo Ela tem discutido com a barra abaixo do joelho esquerdo (ela a tirou e o treinador a colocou de volta várias vezes) e não tem conseguido expressar seu melhor tênis: mas ela não precisa, porque seu adversário é tão errado.

Cocciaretto anula um break point no segundo e quarto game, mas no quinto game Walter desiste de sacar (3-2). Marches volta de 0-40 e confirma sua superioridade (4-2), ela também faz uma segunda pausa (5-2) e depois com uma primeira forte, ela consegue 6-2 no terceiro set point.