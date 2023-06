Sardegna Rally 2023, Lappi Tanak e Neuville lideram após a primeira especial. 5 Rovanpera

vigésima edição de Rally Itália Sardenha Abriu oficialmente com a única especial na quinta-feira, esperando o realmente sério a partir de amanhã com a beleza de 6 especiais. Assim, hoje os pilotos disputaram o Capítulo 1 da 6ª jornada do Campeonato do Mundo WRC, que termina no domingo, dia 4 de junho.

Depois de assinar pelo Fastest Time no Shakedown, Esapekka Lappi Foi também o mais rápido do SS1 Olbia Cabo Abbas de 3,23 km. Os finlandeses da Hyundai, os únicos que não fizeram a prova com estepe, pararam o cronômetro em 2’24” 9, e assim emergiriam no início do segundo dia de competição como líderes da prova da Sardenha.

Como sempre, as diferenças são mínimas e quase irrelevantes em perspectiva: o segundo lugar provisório fica a apenas um décimo do topo do Ford estoniano Ott Tanakenquanto o belga terminou em terceiro, a meio segundo da liderança Thierry Neuville Com o #11 Hyundai. Atrás do pentacampeão mundial do Campeonato do Mundo de Ralis, encontram-se três equipas Toyota.

Rally da Sardenha 2023, Ott Tanak desafia Calle Rovanpera. Sébastien Ogier está de volta

Quarto lugar a 9 décimos do líder japonês Takamoto Katsuta, quinto lugar a 1 2 do finlandês campeão mundial. Callie Rovanpera E sexto em 1 3 para o lendário francês Sébastien Auger, Regressa depois de ter falhado a última jornada em Portugal. Os britânicos são um pouco mais distantes Elvin Evans8, 2 segundos da Lapônia com a Toyota em quarto lugar.

Classificação da primeira etapa Rally da Sardenha 2023

Foto: LiveMedia/Nikos Katikis/DPPI